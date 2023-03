Teška životna priča Amera iz Survivora: "Mislim da ni danas nisam načisto s tim, to mi je najteži period"

Amer Džekman prije ulaska u show Survivor s nama je podijelio neke detalje iz svojeg privatnog života.

Stomatolog, MMA borac i aktivist Amer Džekman iz Sarajeva osvojio je simpatije javnosti kao natjecatelj nove sezone showa Surviror.

Prije ulaska u show Amer je s nama podijelio detalje o svojem volonterskom radu, kojim se bavi već 12 godina.

"Kao srednjoškolac 2009. sam postao volonter nevladine organizacije Instituta za populaciju i razvoj u Sarajevu, a danas sam na poziciji projektnog koordinatora. 12 godina rada sam svoj fokus usmjerio na poboljšanje zdravlja mladih i promocije zdravih životnih stilova širom Bosne i Hercegovine. Želja za kreiranjem zdrave i nenasilne sredine među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini uvijek je bila prisutna i gorivo je koje me gura naprijed. Kada pogledam iza sebe, mogu sa sigurnošću reći da sam za mlade BiH učinio puno, ali da je svakako potrebno još više truda. Da su drugi prepoznali moje zalaganje, pokazuje i nagrada koju sam dobio 2022. godine za najuspješniju mladu osobu u Sarajevu u području aktivizma. Cilj aktivističkog angažmana jest kreiranje zdrave sredine za mlade, bez diskriminacije i predrasuda sa zdravim načinom razmišljanja i življenja zdravih životnih stilova. Jer zdrav život je stil!" kazao nam je.

Amer je s nama podijelio i svoju tešku životnu priču.

"Ne mogu reći da sam imao baš lagodan život. Uvijek sam se morao boriti. Kao veoma mlad počeo sam raditi i trenirati. U djetinjstvu sam izgubio tri najbolja prijatelja i to je najteži period za mene. Jednog je uzela ovisnost, a dvojica su stradala u prometnoj nesreći. Mislim da ni danas nisam načisto s tim. Nedostaju mi i moje su tetovaže u jednoj mjeri posvećene njima, za vječnu uspomenu. Nisu u svakom aspektu možda bili dobri uzori, ali su bili najbolji prijatelji. U tom periodu bijeg od problema tražio sam u treninzima, a oni ipak negdje drugdje. Ipak, da mogu vratiti vrijeme, ne bih mijenjao ništa u svom životu jer smatram da me sve to spremilo za stvari koje su došle i koje dolaze", smatra.

Sada radi ono što zaista voli i sa samo 29 godina može se pohvaliti zavidnom karijerom, ali i još ponečim što ga čini ispunjenim i sretnim.

"Imam i dobre prijatelje te najbolju djevojku. Sretan sam u trogodišnjoj vezi i ona je moja najveća podrška. Iako imam puno obaveza tijekom dana, volim vrijeme provoditi s njima. Budim se jako rano i najviše posla volim obaviti dok drugi spavaju. Jutarnji treninzi su mi jedni od dražih. Možda bi se na prvu reklo da nemam vremena za sebe, ali to baš i nije točno. Prvu jutarnju kavu pijem sam i to je moj ritual koji ne dopuštam da bilo tko i bilo što pokvari. Ja zaista vjerujem da je svatko od nas nemjerljivo moćan unutar sebe, samo je pitanje želimo li otključati te sposobnosti. Strah i težak put potrebni su nam da se razvijamo. Često se prisjetim rečenice trenera prije moje prve profesionalne MMA borbe, rekao je: 'Brodovi jesu najsigurniji u luci, ali brodovi nisu za to napravljeni.' Znao sam da će se sve u životu isplatiti jednog dana. I jest", zaključio je Amer.

