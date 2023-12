Željko Samardžić sve je oduševio javnom gestom prema supruzi Maji, za koju rijetki znaju kako izgleda, a sad su se skupa pojavili na jednom eventu!

Željko Samardžić pojavio se sa suprugom Majom na proslavi Naxi radija u Beogradu.

Jedan od omiljenih regionalnih pjevača Željko Samardžić ne skriva koliko cijeni i poštuje suprugu Maju, s kojom je duže od 45 godina.

Fotografi su ih snimili u Beogradu tijekom dolaska na event Naxi radija, gdje su došli ruku pod ruku te nasmiješeni od uha do uha.

Željko je za tu prigodu odjenuo elegantno crno odijelo ispod kojeg je nosio prsluk s crvenim detaljima i bijelu košulju. Kao modni dodatak nosio je mašnicu oko kragne.

Njegova supruga Maja nosila je crnu majicu s blještavim detaljima i plisiranu suknju, a u rukama je držala bež kaput. Kosu je ispunila kovrčama, a do izražaja su dolazile i njezine zlatne naušnice.

Na fotografijama možete vidjeti kako pjevač svoju suprugu nije ispuštao iz ruke.

Par se u javnosti pojavljuje vrlo rijetko pa zbog toga malo tko zapravo i zna kako Maja zaista izgleda. No Željko ipak tu i tamo na društvenim mrežama zna podijeliti njihovu zajedničku fotografiju.

Za svoju ženu pjevač ima samo riječi hvale.

"Uvijek sam znao da će mi biti najljepše kada sam uz obitelj, u surovim vremenima nisam radio ružne stvari, s Majom sam duže od 45 godina u braku, imam tri kćeri, četvero unučadi, osjećam se sretno i ispunjeno. To mi je najvažnije. Što smo stariji, Maja sve češće ide sa mnom na događaje, bila je i Skoplju s nama na snimanju spota. Poprilično ima sluha, nije nikada izdvajala moje pjesme, ali jedna je posvećena njoj, Marina ju je napisala. Zvala me je tada u dva u noći i rekla mi: 'Jednu sam pjesmu napravila i posvetila je tvojoj Maji'. To je bila pjesma ''Pokaži mi šta znaš'' i tu pjesmu pjevam u čast svih žena koje su ušle u ozbiljnije godine", izjavio je Željko u razgovoru za Blic.

Nije im sve bilo baš glatko u životu, ali jedno drugom uvijek su bili podrška.

"Sve oko nas rezultat je naše ljubavi, razumijevanja i uvažavanja, počevši od prvog dana, kada smo, kao mladi, do ušiju zaljubljeni, jedno drugom glasno rekli da", izjasnio se pjevač.

Upoznali su se u Mostaru, koji je ujedno i njegov rodni grad. Sa svojim bendom nastupao je u dvorani Ekonomske škole, gdje ju je prvi put i zapamtio u publici kao tihu i sramežljivu djevojku.

"Rekli su mi da nemam šanse kod nje jer je ona bila odlična učenica i njezin otac bio je profesor te joj se zbog toga sigurno neće svidjeti jedan glazbenik. Ipak, odlučio sam riskirati i prišao sam joj. Započeli smo razgovor, a onda sam je nakon nekoliko minuta u šali pitao da se uda za mene. Deset mjeseci smo se zabavljali, a onda sam je nakon njezine maturalne večeri na kojoj sam pjevao - ponovno pitao da se uda za mene. Maja je pristala iako su se njezini roditelji suprotstavili toj odluci. Vjenčali smo se u društvu kumova i nekoliko prijatelja. Ja sam tada imao 22 godine, a ona 18", prisjetio se Željko u jednom intervjuu.

