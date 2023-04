Pogledajte kako izgleda supruga Željka Samardžića, prebrodili su i veliku tragediju, a zajedno su više od 45 godina!

Ljubavna priča Željka i Maje Samardžić počela je prije više od 45 godina, a jedno drugome su i nakon svih tih godina najveća podrška.

Željko Samardžić jedan je od najpopularnijih pjevača u regiji, koji je svojim baladama osvojio srca brojnih obožavateljica, no njegovo više od 45 godina pripada samo jednoj - njegovoj supruzi Maji.

Željko i Maja u javnosti se rijetko zajedno pojavljuju, no on u intervjuima za nju ima samo najljepše riječi.

"Uvek sam znao da će mi biti najljepše kada sam uz obitelj, u surovim vremenima nisam radio ružne stvari, s Majom sam preko 45 godina u braku, imam tri kćeri, četvoro unučadi, osjećam se sretno i ispunjeno. To mi je najvažnije. Što smo stariji, Maja sve češće ide sa mnom na događaje, bila je i Skoplju s nama na snimanju spota. Poprilično ima sluha, nije nikada izdvajala moje pjesme, ali jedna je posvećena njoj, Marina ju je napisala. Zvala me je tada u dva u noći i rekla mi: “Jednu sam pjesmu napravila i posvetila je tvojoj Maji”, to je bila pjesma “Pokaži mi šta znaš”, i tu pjesmu pjevam u čast svih žena koje su ušle u ozbiljnije godine", izjavio je Željko u razgovoru za Blic.

Jednom je prilikom priznao kako je bilo perioda kada i nije bilo tako lako, posebice nije bilo lako kada su izgubili sina Zlatka, ali sve su zajedno prebrodili.

"Sve oko nas rezultat je naše ljubavi, razumijevanja i uvažavanja, počevši od prvog dana, kada smo, kao mladi, do ušiju zaljubljeni, jedno drugom glasno rekli da", izjasnio se pjevač.

Upoznali su se u Mostaru, koji je ujedno i njegov rodni grad. Sa svojim bendom nastupao je u dvorani Ekonomske škole, gdje ju je prvi put i zapamtio u publici kao tihu i sramežljivu djevojku.

"Rekli su mi da nemam šanse kod nje jer je ona bila odlična učenica i njezin otac je bio profesor, te joj se zbog toga sigurno neće svidjeti jedan glazbenik. Ipak, odlučio sam riskirati i prišao sam joj. Započeli smo razgovor, a onda sam je nakon nekoliko minuta u šali pitao da se uda za mene. Deset mjeseci smo se zabavljali, a onda sam je nakon njezine maturalne večeri na kojoj sam pjevao - ponovno pitao da se uda za mene. Maja je pristala iako su se njezini roditelji suprotstavili toj odluci. Vjenčali smo se u društvu kumova i nekoliko prijatelja. Ja sam tada imao 22 godine, a ona 18", prisjetio se Željko u jednom intervjuu.

Iako je Željko u regiji vrlo poznat, njegova Maja ne voli se tako često pojavljivati u javnosti, pa mnogi ni ne znaju kako supruga pjevača izgleda. No Željko s vremena na vrijeme na društvenim mrežama rado podijeli fotografiju svoje supruge, a na njihovoj skladnoj ljubavi mnogi im zavide.

