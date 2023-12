Šire se gole i lažne fotografije Lidije Bačić i Nives Celzijus, netko je obradio njihove već viđene prizore: "Fotošop majstor malo žurio i zaboravio je..."

Internetom i društvenim mrežama kruže gole fotografije Lidije Bačić, a nedavno je isti problem imala i Nives Celzijus, koja je to oštro osudila.

Ovih dana društvenim su se mrežama proširile gole fotografije Lidije Bačić i Nives Celzijus, međutim riječ je o lažnim fotografijama, a obje su na to i upozorile.

Fotografije su izrađene pomoću AI tehnologije, a na originalima inače poziraju u kupaćim kostimima.

"To je prije svega nehumano, a također je vrlo naivno razmišljati tako da se to događa samo javnim osobama. To se događa svima i svatko je u opasnosti, možda baš ti ili neko od tvojih voljenih. Onog momenta kada primiš takav sadržaj i ne prijaviš ga policiji, već ga proslijediš dalje i puštaš da taj kibernetički kriminalni lanac neometano djeluje i širi se, povećao si mogućnost da se u budućnosti upravo to dogodi tebi i tvojima. Ja generalno prijavim policiji svakog tko mi pošalje nešto za što procijenim da spada u kategoriju kaznenog djela. Hvala Bogu, nakon toga više nikome ne pada na pamet da mi šalje takav sadržaj", poručila je zabrinuta Nives prije nekoliko mjeseci.

"Mogli bismo se našaliti i primijetiti da se fotošop majstor malo žurio i zaboravio nakeljiti tetovažu. Ali nećemo se šaliti jer je ovaj deepfake kazneno djelo", napisala je Nives uz jednu od fotografija koje je bila podijelila u pričama na Instagramu.

Ovih je dana društvenim mrežama počela kružiti i gola fotografija Lidije Bačić, originalno snimljena prije čak tri godine, a na kojoj ona također pozira u badiću. Ona to nije javno komentirala, već je samo na profilu na Instagramu objavila original.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nekadašnji veliki zavodnik ostao je u sjeni lijepe supruge, nije mu pomoglo ni to što se modno uskladio s njom!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Vrsni barist iz Zagreba ne žali nakon ispadanja iz MasterChefa, a evo koji mu je zadatak bio najteži: ''Ajme kakav kaos, teško ludilo!''