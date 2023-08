Žanamari pokazala besprijekornu figuru u oskudnoj čipkastoj haljinici, naporan rad u teretani itekako je vidljiv!

Žanamari Perčić obznanila je svojim fanovima kako je njezin novi singl "To sam ja" prvi na regionalnoj Tidal listi.

Pjevačica Žanamari Perčić nedavno je izbacila pjesmu pod nazivom "To sam ja", a sada se ispod svoje nove objave pohvalila i visokim rezultatima s regionalne glazbene liste.

Pozirala je u minijaturnoj bež - crnoj haljini koja je svu pažnju usmjerila na njezine prezgodne noge, ali i raskošne grudi.

"To sam ja'je PRVA i naslovna na regionalnoj Tidal pop playlisti, a na listi regionalnih i svjetskih premijera je druga iza neponovljive Miley Cyrus", poručila je u opisu.

"Rasturčina", napisao joj je Dalibor Petko, "To bebo" dodala je Neda Parmać, "Bravo Žaki" poručila je Pamela Ramljak.

"Bravo, zaslužila si", "Prekrasna si", "Čestitam, divna si", "Savršenost", pisali su joj pratitelji u nastavku komentara.

Inače, Žanamari na Instagramu prati preko 200 tisuća ljudi, a ona ih redovno časti svojim izazovnim fotografijama i hvali se brutalnom figurom.

A osim besprijekornom figurom, na kojoj naporno radi cijele godine, Žanamari se može pohvaliti i natprosječnom inteligencijom, ima IQ 156.

"Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto, ali u posljednje vrijeme ne spavam baš. Ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih nekoliko mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu MENSA-e, molim vas", našalila se nedavno u IN magazinu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pecina Silvia pozirala u prisnom zagrljaju mladog političara i sina našeg legendarnog pjevača

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Odmalena želi izgledati kao dječak, ali odrasla je u kopiju svoje prekrasne majke, pogađate čija je ovo kći?