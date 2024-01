Žanamari se prisjetila događaja iz 2023., a nešto vezano za njezin brak svima je posebno zapelo za oko!

Žanamari Perčić podijelila je videozapis u kojem se osvrnula na svoju 2023. godinu, ali u njemu nije bilo njenog supruga Marija Perčića.

Žanamari Perčić objavila je novi videozapis na svojem Instagramu u kojem se osvrnula na svoju 2023. godinu.

Pjevačica je pokazala koliko se dobro provela u prošloj godini, ali ni na jednoj snimci na vidiku nije bilo njezina supruga Marija Perčića.

"Sve u svemu nije bila loša godina, osim drame i kaosa… ali sam se bome izborila za svoje dobre trenutke. Živjeli za još 365 toplih i uspješnih dana", napisala je u opisu.

Podsjetimo, još u srpnju krenule su glasine o bračnim problemima između Žanamari i njezina supruga Marija Perčića. Sada je on ponovno potaknuo priče kada je na svojem Instagram storiju objavio novu pjesmu svoje supruge naziva "Krugovi", a pozornost je opet privukao znakoviti tekst, koji glasi: " Ma zar vam nije jasno da ne želim to, pod kim ja vrištim glasno, s kime gubim tlo pod nogama, to je moja stvar."

Njegovu objavu podijelila je i Žanamari uz komentar: "Hahaha, lijepo".

Prvi puta povod za priče dala je Žanamari kada je sa svojeg profila na Instagramu u srpnju obrisala sve fotografije sa suprugom.

"Ja nisam mogla vjerovat kakve sam stvari i neistine vidjela i pročitala o sebi i tom svom odnosu, imam osjećaj da i kad kažem nešto pozitivno to se pretvori u negativno. Tako da sam o tome odlučila šutjeti, ali moja šutnja ne znači da nemam šta za reći – imam ja mnogo toga za reći, ali nemam volje za negativnu energiju pa radije ću ja malo šutjeti. Ova pjesma i ovaj spot je svojevrstan odgovor – dobar tim jednom, dobar tim zauvijek", izjavila je tada Žanamari za IN Magazin.

Par je inače spojila poslovna suradnja, a vezu su započeli 2013. godine. Nakon samo tri tjedna već su se zaručili, a 2014. godine i vjenčali i godinu dana kasnije postali roditelji djevojčice Gabrijele.

