Žanamari u sportskoj haljini pažnju privukla jednim neobičnim detaljem: "Najbolji model"

Žanamari Perčić nakon šuškanja o nesuglasicama u braku, objavila novu zavodljivu fotografiju i oduševila pratitelje.

Pjevačica Žanamari Perčić redovno svoje pratitelje časti novim zavodljivim fotografijama, a ovog puta kombinirala je seksi i sportski stil.

Pozirala je naslonjena na drvo u sivoj haljini na koju je kombinirala crvene baršunaste visoke čizme.

U prvom planu bile su njezine bujne grudi koje je istaknula neobičnim crvenim detaljem.

"Sanjam svoje snove", poručila je u opisu.

"Najbolji model", poručila je pjevačica Neda Parmać.

"Okej, ovo je sljedeći level", "Predivna", "Preslatka si u ovom outfitu", "Prelijepa kraljica", glasili su neki od komentara.

Podsjetimo, još u srpnju krenule su glasine o bračnim problemima između Žanemari i njezinog supruga Marija Perčića. Sada je on ponovno potaknuo priče kada je na svom Instagram storiju objavio novu pjesmu svoje supruge naziva "Krugovi", a pozornost je opet privukao znakoviti tekst, koji glasi: " Ma zar vam nije jasno da ne želim to, pod kim ja vrištim glasno, s kime gubim tlo pod nogama, to je moja stvar."

Njegovu objavu podijelila je i Žanamari, uz komentar: "Hahaha, lijepo".

Prvi puta povod za priče dala je Žanamari kada je sa svojeg profila na Instagramu u srpnju obrisala sve fotografije sa suprugom.

"Ja nisam mogla vjerovat kakve sam stvari i neistine vidjela i pročitala o sebi i tom svom odnosu, imam osjećaj da i kad kažem nešto pozitivno to se pretvori u negativno. Tako da sam o tome odlučila šutjeti ali moja šutnja ne znači da nemam šta za reći – imam ja mnogo toga za reći ali nemam volje za negativnu energiju pa radije ću ja malo šutjeti. Ova pjesma i ovaj spot je svojevrstan odgovor – dobar tim jednom dobar tim zauvijek", izjavila je tada Žanamari za IN Magazin.

Par je inače spojila poslovna suradnja, a vezu su započeli 2013. godine. Nakon samo tri tjedna su se već zaručili, a 2014. godine i vjenčali i godinu dana kasnije postali roditelji djevojčice Gabrijele.

