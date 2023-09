Žanamari objavila kako kod nje izgledaju trenuci prije nego što nastanu objave za društvene mreže: "Instagram vs. realnost, ali sve to sam ja''

Žanamari Perčić nedavno je izbacila novu pjesmu "To sam ja", a poglede je mamila pozirajući na bijelom konju za spot.

Pjevačica Žanamari Perčić podijelila je nove fotografije iz svog spota "To sam ja" pa je pokazala pratiteljima kako izgledaju trenuci prije nego što nastanu prizori za društvene mreže.

Na prvoj fotografiji Žanamari pozira zavodljivo na bijelom konju, dok na drugoj baca svoje tenisice u more.

"Instagram vs. realnost...ali sve to sam ja. Hvala vam što volite i slušate moju novu pjesmu ''To sam ja''. Zbog toga ih uskoro želim raditi još", napisala je u opisu.

"Super si u svim verzijama", poručila joj je Nives Celzijus, a nadovezala se i Neda Parmać "U nijednoj mojoj stvarnosti nisam na konju, tako da si odlična svakako".

"Ali rame", "Odlična", "Perfektna", "Uvijek savršena", "Dobra si", "Woow", samo su neki od komentara pratitelja.

Inače, pjevačica je nedavno s kćerkom Gabi uživala u Dubrovniku odakle je objavila niz fotografija i pokazala kako se provode tamo.

Gabi je dobila s partnerom Marijom Perčićem, poznatijim kao Joshua Macks.

Nakon šuškanja o problemima u braku koji se vežu za nju i supruga Marija, pjevačica je eksluzivno za In Magazin nedavno sve razjasnila.

''Ja nisam mogla vjerovat kakve sam stvari i neistine vidjela i pročitala o sebi i tom svom odnosu, imam osjećaj da i kad kažem nešto pozitivno to se pretvori u negativno. Tako da sam o tome odlučila šutjeti ali moja šutnja ne znači da nemam šta za reći – imam ja mnogo toga za reći ali nemam volje za negativnu energiju pa radije ću ja malo šutjeti. Ova pjesma i ovaj spot je svojevrstan odgovor – dobar tim jednom dobar tim zauvijek'', kaže Žanamari.

Snagu i energiju, ističe Žanamari, najviše dobiva upravo od Gabi koja je potiče da bude najbolja verzija sebe.

''Kad ona mene pogleda s onom svojom prekrasnom facom i kad ona meni nešto kaže i iznenadi me nekom svojom rečenicom, stvarno je puna iznenađenja. Moja glavna motivacija u životu je da što duže ostanem vitalna i poduzetna i da radim s njom na njenom uspjehu. Moja glavna motivacija je da moje dijete bude sretno sa svojom mamom i da ona uči od mene koliko i ja od nje'', rekla je.

