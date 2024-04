Teško ćete pogoditi čime se bavi ovaj zgodni mladić, a zbog njega bi Hrvatice mogle češće početi ići u kazalište

Vjekoslav Kaštelančić novi je gost emisije "Zdravlje na kvadrat".

U emisiji "Zdravlje na kvadrat" ove nedjelje gost je bio operni pjevač Vjekoslav Kaštelančić.

Osim snažnim glasom, Vjekoslav se može pohvaliti i mišićavim stasom, a ljubitelj je i hrane te kuhanja.

Vjekoslav pjeva u Hrvatskom narodnom kazalištu, a evo i koliko dugo te kako je zadovoljan.

"Evo već dvije godine i to poprilično konkretno. Zapravo sam jako zadovoljan i čak moram iskoristiti priliku da se zahvalim upravi kazališta što su nam omogućili ovakvu situaciju, današnje snimanje i što se ovdje nalazimo", rekao je pred zgradom HNK u Zagrebu.

Otkud uopće želja da postane operni pjevač?

"Od mladih dana. Sami počeci u glazbi su bili klasični tako da me je kroz vrijeme samo to i inspiriralo, ali to ne znači da ne slušam i drugu vrstu glazbe", kaže.

Otkrio je i kako njeguje svoje glasnice.

"Pa zapravo kao i običan čovjek. Ništa posebno ne poduzimam ali se, zapravo, trudim što bolje tehnički postaviti da bi mogao otpjevati određene stvari. Glasnicama ne treba veliki napor. To je i problem. Ako im dajemo previše napora onda one neće funkcionirati", objasnio je Vjekoslav.

Zatim je i pred kamerama pustio glas.

Uz pjevanje, Vjekoslav je i strastveni sportaš, a evo kojim se sportovima bavi.

"Generalno, ako nešto volim to je odbojka na pijesku i u njoj sam redovan ljeti, pogotovo u Splitu. Inače idem u teretanu i trudim se često ići. Čak šest puta tjedno", govori.

Vježbaš li zbog sebe ili zbog drugih?

"Uvijek prvo zbog sebe!" kaže.

Pohvalio se i da voli kuhati.

"Jako, jako! Volim jako kuhati ali na nesreću moju i svih oko mene jako nezdrave stvari. Sve što je vezano za tijesta: Od pizza, pita, krafni…" priča.

Pa kako onda ovako izgleda?

"Napravim i dam drugima da pojedu, a ja eto, samo neku sitnicu probam. Naravno, kuham i druge stvari", objašnjava.

Ističe i kako izbjegava vagu.

"Uselio sam u novi stan i odlučio sam nemati vagu! Prošli put kada sam stao na vagu nije mi bilo dobro, tako da je bolje da i ne stajem na nju", priznaje Vjekoslav.

Otkrio je i kakvo mu je zdravlje.

"Trenutačno se ne mogu žaliti. Pazim, apsolutno sve što mogu. Imamo i obvezu pregleda i za sada je bilo sve uredu. Što se bude događalo, vidjet ćemo", rekao je.

Priznaje i kako se prije borio s depresijom, no više nema takvih situacija.

"Mogu reći da me društvo pokrenulo. Društvo me stvarno pokrenulo i spasilo u nekim situacijama, I to je to!" ispričao je.

Od fobija je izdvojio strah od zmija, a pred sam kraj emisije je otkrio i ono što vjerojatno mnoge zanima, a to je njegovo godište.

" ‘92. Znači imam 31 godinu", otkrio je.

Na samom koncu je odgovorio i dokad planira ići u teretanu.

"Dokle god mogu. Kako je to i stil života, jednostavno se vidim cijelo vrijeme u tome. Možda ne čak direktno u teretani, ali u nekim drugim sportovima i nekim fizičkim aktivnostima, definitivno", poručio je Vjekoslav.

