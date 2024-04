Zdenka Kovačiček o tajni poletnog života s 80 godina: ''Držim se kao da imam 40, razlog tome je što imam volju za životom!''

Zdenka Kovačiček u emisiji Zdravlje na kvadrat otkrila je tajnu svoje vitalnosti s 80 godina.

Nevjerojatno je koliko pozitivne energije, snage, optimizma, vedrine i hitrosti Zdenka Kovačiček nosi u sebi s 80 godina.

''Pa, držim se kao 40. Ovih drugih 40. Onih prvih 40 sam učila, učila i učila, odrastala, stjecala iskustvo. Sad sam jako iskusna, pametna i puno toga znam!'' priča Zdenka te otkriva koji je recept za toliku pokretnost i vitalnost.

''To je upravo ta volja za životom. Ja sam odrastala s glazbom, obožavala glazbu od najranije mladosti, od pete godine. Bila sam u kazalištu, glumila. Ja sam od pete godine na sceni. I mogu ti reći da ovisi o čovjeku, ali ja sam si rekla - bit ću na sceni čitav život, i to mi se ostvarilo. Ja sam zbog toga sretna, bez obzira na to što život donosi nekakve ružne i tužne trenutke, svakakve! Ali ja sam bila sretna!'' priča Zdenka.

Svi mi u životu imamo lijepih i manje lijepih trenutaka. Koji je recept, kako proći kroz sve to?

''Teško je da tu postoji neki recept. Vjerojatno je tu posloženo više tih stvari, malo sreće i puno vjere u ono što radiš. Ja kao mlađa nisam imala baš puno samopouzdanja. Nemam ni sad kad me netko odbije ili ne uspijem realizirati ono što bih htjela. Koji put kažem - pa neću, nema smisla pa se povučem. Onda mi dođe neka nova energija, valjda iz svemira. Počinjem vjerovati u taj neki svemir koji te vodi kroz život'', zaključila je Zdenka, koja je velika ljubiteljica pasa.

''Uvijek imam da odvojim i da pošaljem nešto onima koji liječe pse. Azila kod nas ima toliko da je to nevjerojatno'', otkriva Zdenka.

A evo zašto sve više voli prirodu, a sve manje vjeruje ljudima.

''Vjera u ljude kritična je točka u životu. Ja sam oduvijek vjerovala ljudima, i previše, i zato sam doživljavala razočaranja. Nikad nisam počela komunicirati, upoznavati se s nekim ljudima s razmišljanjem o tome kakav je taj čovjek. Nikad! Ali čovjek kad-tad pokaže pravo lice. Sad sam ipak malo pametnija'', govori Zdenka.

A kakvo je Zdenkino zdravlje?

''Ovaj čas odlično. S godinama dođu neke bolesti i problemi, ali dobro sam'', kaže.

Kod Zdenke se ne osjeća nimalo taštine ni ega.

''Ja to ne pokazujem tako da bi to bilo vidljivo. Imati preveliki ego nije lijepo. To znači da automatski neke druge omalovažavaš, ističeš samo sebe. To je taj veliki ego. Ja imam mali ego. Ali nema čovjeka koji nema ego'', kaže.

A taština?

''U tom poslu to je potrebno. Moraš biti svjestan toga tko si, što si, koliko možeš, koliko vrijediš. Upravo to da budeš svjestan koliko vrijediš jako je važno!'', zaključila je.

Kažu da je prehrana 80 posto onoga da ste zdravi. Što Zdenka jede?

''Opet moram biti nekakva osoba koja je drukčija, tako sam drukčije osjetila i tu menopauzu. Prije, kada sam bila mlađa, uopće nisam pazila na prehranu. Naravno, opet zbog te profesije koja te vodi na ta putovanja, turneje. Prilagodiš se, jedeš sve što ti daju, pogotovo na turnejama po Rusiji. Možeš misliti koja je ondje bila hrana. Bilo je i loše i dobro. Znači, moraš se prilagoditi. I tako sam provela prvih 40. Sad ovih drugih 40 ipak malo pazim. Prvo, moram paziti zbog linije, onda zbog zdravlja i zbog izgleda'', objasnila je.

