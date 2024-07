Oliverova udovica o koncertu uoči godišnjice smrti: ''Svašta se može nazvati cirkusom, ne možemo mi ljudima zabraniti...''

Udovica Olivera Dragojevića uoči šeste godišnjice njegove smrti otkrila je što misli o koncertu koji se održava njemu u čast.

Uoči šeste godišnjice smrti Olivera Dragojevića, njegova supruga Vesna Dragojević otkrila je što misli o koncertu koji se održava njemu u sjećanje.

Vela Luka ovih je dana puna ljudi zbog Olivera, a Vesna o svemu kaže:

"Ma ne znam, lani je bilo oko 30 tisuća ljudi, mislim da će ove godine biti možda i više. Pa nekako mi je sve to postalo normalno, ne znam. Nekako je počelo spontano od prve godine, pa druge. Bilo je malo mjesta i nisu ljudi mogli sjesti, međutim sad kad je to naveliko na rivi, kad je to besplatno, kad je to jedna fešta, ljudi jednostavno dođu. Došli su čak muž i žena iz Kanade. Bili su prošle godine četiri dana", ispričala je Vesna za RTL.

Ispričala je i da ljudi često dolaze pred njihovu kuću.

"Danas su bile neke žene koje su pjevale pa su nam unuci trčali gore, smijali se, otvarali i zatvarali prozore. Ništa, dođu, slikaju se, kažu sad kad nema njega, možemo li se s vama slikati. Slikam se ja, nema problema. Ne bi vjerovali da plaču, kad vide mene, plaču. Možda jer me povezuju s njim, idu na groblje, ali nadam se da će iduće godine biti muzej pa ćemo biti malo rasterećeniji. Imat će što vidjeti", najavila je Vesna.

Ipak, mnogi sva događanja oko Olivera smatraju neumjesnim i ''cirkusom''.

"Puno stvari se može nazvati cirkusom, pa i sam njegov ispraćaj ako ćeš gledati s ove negativne strane, i to je isto neka vrsta cirkusa. To su spontane stvari. Mi ne možemo ljudima reći, možete doći ili ne možete doći. Svatko ima pravo doći. Na koncu, ovo se radi zbog 30 tisuća ljudi koji dođu. Pa sad tko ne voli, ne mora doći. Neka komentiraju, ja ne čitam, to me ne interesira", poručila je Vesna.

