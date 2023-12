Udovica neprežaljenog Olivera Dragojevića otkrila da joj pristižu bračne ponude, evo tko joj se javlja: "Ma nisam ja blesava!"

Vesna Dragojević (Foto: IN Magazin) In Magazin

Vesna Dragojević ovih je dana gostovala u eteru Radije Dalmacije prilikom čega je otkrila da dobiva bračne ponude putem društvenih mreža.

Udovica našeg neprežaljenog glazbenika Olivera Dragojevića, Vesna Dragojević prisjetila se dana kada su njih dvoje započeli vezu te ispričala kako ju je on pratio dok je šetala Stradunom, iako je tada imao drugu djevojku.

"Bila je jedna Jelena, ja je znam! On je svaki dan mijenjao te ženske... On s njom ispod ruke, a ide za mnom. To je trajalo sigurno desetak dana. I jedan dan, sjedi on u gradskoj kavani s ovim jednim redikulom, i kaže mi: 'Šinjorina, vi ste meni nešto poznati!' A kažem ja njemu: 'Znaš me, jer si mi iza leđa već deset dana'", ispričala je Vesna prilikom gostovanja na Radio Dalmaciji.

Njih dvoje su ubrzo postali par, a on je tada i upoznao njezine roditelje te često dolazio k njoj doma.

"On je bio izgubljen slučaj. Dolazio je kod nas doma, jeo je kod nas, ja sam mu prala robu, a jadan. Imao je 62 kile. Ali ja sam se zaljubila", ispričala je Vesna.

Vesna je otkrila i kako danas ima popriličan broj udvarača koji joj se javljaju putem društvenih mreža.

"U inboks su mi počeli slati neke bračne ponude, pa više tamo ne idem. Ne otvaram Facebook, ne javljam se više nikome. Jedan se javlja, različita imena, a uvijek ista slika, ma nisam ja blesava", poručila je Vesna.

