Udovica Olivera Dragojevića poslije dugo vremena u javnosti, evo što ju je to ponukalo na rijetko pojavljivanje pred medijima

Udovica Olivera Dragojevića, Vesna Dragojević, bila je gošća na promociji knjige Ante Jeličića Belece ''Ljubavna pjesma'', u kojoj se spominje i njezin neprežaljeni suprug.

Vesna Dragojević, udovica nikad prežaljenog pjevača Olivera Dragojevića, bila je gošća na promociji knjige ''Ljubavna pjesma'' Ante Jeličića Belece, koja govori o Dalmaciji i njezinu pokojnom suprugu.

S ostalim posjetiteljima Vesna je pozorno slušala što pisac govori o knjizi, a kasnije su zajedno i pozirali za fotografe koji su se tamo okupili.

''Ja sam se udala za Olivera prije nego što je počeo pjevati i sjećam se jedne rečenice koju mi je tada rekao. Pitala sam ga što radi, a on mi je odgovorio da svira. 'Ma što radiš, to nije posao', odgovorila sam mu. A on će meni: 'Kad mi muzika postane posao, onda muzike više nema!' To je nešto najmudrije što sam ikad čula. Time je htio kazati da mu glazba nije posao i da ne treba trčati za novcem, velikim turnejama, nego sve to dovesti u livel'', rekla je Vesna.

''Da se on nije oženio sa mnom, vjerojatno bi lutao Europom, njega kompozitori ne bi uspjeli naći, jer mi smo se stacionirali u Splitu. Zdenko Runjić je dolazio često kod nas i Oliver nije imao kamo pobjeći. Da je lampa okolo, ne bi ga nitko našao, možda bi cijeli život samo svirao i nikad se za njega ne bi znalo. Dakle, ja sam tu odigrala veliku ulogu, i jesam… Znam to!'' dodala je uz smijeh te kazala kako je Oliver prije nego što ju je upoznao, u svojim dvadesetima, živio vani pet godina, pišu 24 sata.

Vesnu, inače, često ne vidimo u javnosti. I dok je Oliver još bio živ, njegova supruga nije se previše voljela isticati, a sada je to samo u rijetkim intervjuima, na promocijama knjiga ili nekim događanjima koja se vežu uz omiljenog Olivera.

Na promociji su još osim njih bili i Marijan i Vesna Budimir, glumac Pere Eranović i brojni drugi.

Supruga je bila Oliverova najveća podrška, što je i on sam tijekom života puno puta znao reći, a zaljubio se u nju kada ju je prvi put ugledao na Stradunu 1973. godine tijekom svoje svirke. U braku su dobili trojicu sinova, Dina, Damira i Davora.

Oliver je preminuo 29. srpnja 2018. godine od zloćudnog tumora na plućima, koji mu je dijagnosticiran godinu dana ranije. Njemu u čast svake se godine na obljetnicu njegove smrti održava koncert u Veloj Luci.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Veliko slavlje kod Jelene Perčin: Pohvalila se lijepom vijesti zbog koje joj svi čestitaju!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Tužni prizori omiljenog glumca: Pao je tijekom dolaska na pozornicu, borba s teškom bolesti uzela je maha!