Ćorluka progovorio o svojoj novoj ljubavi bez koje više ne može: "Stvarno je lijepo jer imaš neki mir za sebe"

Vedran Ćorluka otkrio je kako je zavolio biciklizam kojim se u posljednje vrijeme počeo sve aktivnije baviti, pa čak i sudjelovati na amaterskim natjecanjima.

Umirovljenom Vatrenom i pomoćniku izbornika Zlatka Dalića, Vedranu Ćorluki nogomet je i dalje na prvom mjestu, ali u posljednje vrijeme je otkrio i novu ljubav prema malo drugačijoj vrsti sporta, a to je biciklizam.

37-godišnji Vedran i na svom profilu na Instagramu često objavljuje fotografije sa svojih biciklističkih pothvata, a sada je o tome otkrio i pokoji detalj više.

"Ajmo reći da sam zavolio biciklizam zbog svih tih ozljeda koje sam imao, a i pandemija me pogurala malo više. Eto, kupio sam bicikl i sada idem čak i na amaterska natjecanja. Stvarno je lijepo jer imaš neki mir za sebe, razbistriš glavu jer odeš na 4, 5 sati, pogotovo kad ideš u Dolomite, ali nije lako... Sljeme je još super jer nije toliko teško. Uglavnom, to mi je velika ljubav i ide mi jako dobro. Rezultate ne gledam, ali dođem do cilja", izjavio je Vedran u emisiji "Vikend Vatrenih" za MAXSport televiziju.

A kad ne biciklira i nije na treninzima s reprezentacijom, Vedran uživa u svakom slobodnom trenutku sa svojom suprugom Frankom Batelić i njihovim sinom Viktorom i kćeri Gretom u čijem se čuvanju posebno dobro snalazi. Nedavno je na svom profilu na Instagramu objavio fotografiju s malenom Gretom i napisao da je to "posebna vrsta ljubavi", a Franka ga je prije toga preporučila svima za čuvanje djece.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Našoj glumici život je obilježila rečenica iz kultnog filma, a posljednjih se godina tek povremeno pojavljuje u javnosti

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Celzijus užarila društvene mreže, pozirala samo u seksi kompletu i bez šminke na lijepom licu: "Kakva divna fotka"