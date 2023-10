Našoj glumici život je obilježila rečenica iz kultnog filma, a posljednjih se godina tek povremeno pojavljuje u javnosti

Matija Prskalo bila je među poznatim licima na premijeri filma "Bosanski lonac" u Zagrebu.

Naša glumica Matija Prskalo u javnosti se ne pojavljuje često, no sada je snimljena na zagrebačkoj premijeri filma "Bosanski lonac", koju nisu propustila brojna poznata domaća lica.

56-godišnja Matija za tu prigodu obukla je crnu kratku haljinu i zlatne čizmice, a na licu je nosila malo jači make-up. Na premijeri se pojavila sama, bez pratnje supruga Dominika Galića, s kojim je u braku od 2003. godine i s kojim ima kćer Kalistu.

Glumica je aktivna i na društvenim mrežama, a na Instagramu, na kojem ima gotovo tri tisuće pratitelja, dijeli trenutke iz privatnog i poslovnog života.

Glumila je u brojnim domaćim filmovima koji su i danas omiljeni, između ostalog u "Kako je počeo rat na mom otoku", "Bogorodica", "Kad mrtvi zapjevaju", "Kraljica noći" i drugima. Karijeru joj je obilježila legendarna rečenica "Aleksa, vrati se doma, skuvala sam ti paštašutu" iz kultnog filma "Kako je počeo rat na mom otoku".

"Prvih godina to je bilo nešto nevjerojatno, nisam ni znala da je moguća ta vrsta popularnosti. Djeca trče za mnom, traže autograme i svi viču 'skuvala sam ti paštašutu'. Na tržnici su me zaustavljali, ali to je glumcu prije svega kompliment. Što je glumac ako nitko ne zna za njega", izjavila je Matija jednom prigodom za Jutarnji list.

