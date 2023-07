Trudna Fani Stipković javila se s lokacije koja oduzima dah, no svi gledaju samo u nju: "Možeš li biti ljepša?"

Fani Stipković javila se očaravajuće lokacije u španjolskoj Marbelli, a u videu koji je objavila pokazala je i poveći trudnički trbuh.

Naša sportska novinarka Fani Stipković čeka svoje prvo dijete s umirovljenim nogometašem Fernandom Hierrom, a nakon što je neko vrijeme provela u rodnoj Vela Luci, sada se javila iz Španjolske.

"Najposebnije ljeto", napisala je Fani uz video s očaravajuće lokacije u Marbelli koju je ona, ako je suditi po komentarima potpuno zasjenila.

"Možeš li biti ljepša?", "Prekrasna", "Predivna", "Lijepa trudnica", pisali su joj pratitelji koje je zadivila u elegantnoj zelenoj haljini, u kojoj je istaknula i sada već poveći trudnički trbuh.

Nedavno se doznalo i da s Hierrom navodno uskoro planira stati pred oltar.

Naime, njoj blizak izvor je za Story otkrio kako će se par vjenčati u Meksiku ovog ljeta, prije nego što u listopadu na svijet stigne njihov sinčić.

Inače, Fani i Hierro vezu su uspjeli dugo skrivati od javnosti, a glasine o njima počele su kružiti kada su se krajem 2021. godine zajedno pojavili na finalu Davis Cupa, nakon čega su potvrdili da su par.

Mediji su šuškali da će prošlo ljeto stati pred oltar, i to na njezinoj rodnoj Korčuli, na kojoj su proveli neko vrijeme, ali to se nije dogodilo, pa sada svi s posebnim nestrpljenjem očekuju kad će dvojac izreći sudbonosno da.



Fani se zbog Fernanda ove godine iz Španjolske, u kojoj je godinama živjela, preselila u Meksiko jer je on postao direktor meksičkoga nogometnog kluba Chivas.

