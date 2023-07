Pogledajte fotke zbog kojih Fani Stipković pišu da je božanstvena trudnica, istaknula je poveći trbuh, ali i nikad bujniji dekolte!

Trudna Fani Stipković dotjerala se za proslavu prijateljice, a fotografijama se pohvalila na svojem profilu na Instagramu.

Naša sportska novinarka Fani Stipković čeka svoje prvo dijete s umirovljenim nogometašem Fernandom Hierrom, a sada je objavila nove trudničke fotografije i njima očarala svoje pratitelje.

"Uživanje u Andaluziji", napisala je Fani uz fotke na kojima pozira u glamuroznoj haljini sa seksi prorezima, u kojoj je istaknula poveći trudnički trbuh, ali i raskošni dekolte. U pričama na društvenoj mreži otkrila je i da je bila na proslavi prijateljice, na kojoj joj se pridružio i njezin Fernando.

"Prekrasna si", "Nevjerojatno lijepa", "Božanstvena Fani", "Bit ćeš krasna mama", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila.

Fani je proteklog tjedna otkrila i da će roditi sina, a snimku sa zabave povodom otkrivanja spola bebe objavila je na Instagramu.

Inače, Fani i Hierro vezu su uspjeli dugo skrivati od javnosti, a glasine o njima počele su kružiti kada su se krajem 2021. godine zajedno pojavili na finalu Davis Cupa, nakon čega su potvrdili da su par. Mediji su šuškali da će prošlo ljeto stati pred oltar, i to na njezinoj rodnoj Korčuli, na kojoj su proveli neko vrijeme, ali to se nije dogodilo, pa svi s nestrpljenjem očekuju kad će dvojac izreći sudbonosno da. Fani se zbog Fernanda ove godine iz Španjolske, u kojoj je godinama živjela, preselila u Meksiko jer je on postao direktor meksičkoga nogometnog kluba Chivas.

