Fani Stipković priprema se za još jedan veliki korak u svom životu: ''U Fernandu je pronašla sve što je željela od muškarca...''

Fani Stipković i Fernando Hierro ozakonit će svoju ljubav brakom mjesec dana prije rođenja djeteta, a o detaljima se raspisao časopis Story.

Naša sportska novinarka Fani Stipković i Fernando Hierro odlučili su ozakoniti svoj brak prije nego se rodi njihovo prvo dijete.

Naime, sudbonosno ''da'' izreći će na civilnom vjenčanju u Meksiku gdje žive posljednjih nekoliko mjeseci, a sve bi se trebalo odviti za mjesec dana, prije nego što u listopadu na svijet stigne njihov sinčić, otkriva njezin bliski prijatelj za Story.

''Fani odlično podnosi trudnoću i nema nikakvih posebnih prohtjeva. Nije ni previše dobila na kilaži. Pazi na prehranu i trudi se jesti zdravo, kao i raditi lagane vježbe jer je godinama aktivno trenirala. Njezin zaručnik velika joj je potpora i podrška. Već se godinama htjela ostvariti kao majka, što je i rekla u jednom od rijetkih intervjua koje daje. U Fernandu je pronašla sve što je željela od muškarca, brižan je i pažljiv i uz njega se osjeća sigurno, kao što svaka žena priželjkuje'', doado je prijatelj televizijske voditeljice.

Velika proslava trebala bi se odviti sljedeće godine, ali nije isključena mogućnost i da se svadba odvije na Faninoj rodnoj Korčuli, piše Story.

Vijest o vjenčanju svi su dugo čekali, a posebno je njezine pratitelje razveselila vijest o trudnoći koju je objavila početkom lipnja.



Inače, Fani i Hierro vezu su uspjeli dugo skrivati od javnosti, a glasine o njima počele su kružiti kada su se krajem 2021. godine zajedno pojavili na finalu Davis Cupa, nakon čega su potvrdili da su par. Mediji su šuškali da će prošlo ljeto stati pred oltar, i to na njezinoj rodnoj Korčuli, na kojoj su proveli neko vrijeme, ali to se nije dogodilo. Fani se zbog Fernanda ove godine iz Španjolske, u kojoj je godinama živjela, preselila u Meksiko jer je on postao direktor meksičkoga nogometnog kluba Chivas.

