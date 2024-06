Cetinski ponosno pozirao sa suprugom koja se rijetko pojavljuje u javnosti, a prošla je kroz težak životni period

Iako ih nemamo priliku često vidjeti zajedno u javnosti, Tony Cestinski i njegova lijepa supruga Dubravka pojavili su se skupa na događaju na kojemu su zagrljeno pozirali.

Među brojnim poznatim licima na Cover Style partyju našao se i Tony Cetinski koji je na događaj stigao u društvu supruge Dubravke.

Dok se Tony odlučio za crni outfit ispod kojeg je nosio bijelu majicu, Dubravka je zablistala u crvenoj dugačkoj haljini.

Kreaciju je na donjem dijelu krasio leopard uzorak, a na gornjem dijelu se nalazila crna čipka.

Tonyja i Dubravku nemamo priliku često vidjeti skupa u javnosti, a u sretnom su braku od 2014. godine.

Par se vjenčao u Las Vegasu, u društvu imitatora Elvisa Presleyja i Marilyn Monroe. Nakon toga su otputovali su na medeni mjesec na Havaje, odakle su se direktno vratili na feštu u Dubravkine rodne Vinkovce.

Mladenci su na zabavu stigli u velikoj limuzini, a Dubravka je i za tu prigodu obukla vjenčanicu koju je nosila u Las Vegasu i koju je za nju dizajnirala Matija Vuica.

Tony i Dubravka u rujnu 2021. obnovili su bračne zavjete u crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije u Opatiji.

Supružnici su tijekom braka prošli i kroz teške trenutke, nakon što je Dubravka 2019. pretrpjela moždani udar, o čemu je prvi put progovorila u IN magazinu prošle godine.

"U početku je bilo jako teško jer uđete u strah, a strah je zapravo najgori i tu vam je bitna podrška. Ja sam imala podršku svoje majke, svojeg supruga, svoje obitelji. Stalno nekako razmišljate: 'Evo, sad će se to ponovit! Opet će mi se to dogoditi!' U tim trenucima jednom se morate naljutiti na sve to i reći: 'OK, dosta bi bilo, sad idemo probati maknuti taj strah!" ispričala je Dubravka.

"Ja sam čuo da je viknula i kako je viknula, tako je pala. Onda sam došao na terasu, vidio da se trese. Ona je dobila moždani koji se manifestirao kao grand mal, to je ustvari najteži oblik epilepsije, koliko sam ja shvatio. Ne možeš odmah znati što je, nije bilo svejedno. Onda je onako izdahnula, i tu sam tek mislio da je sve gotovo, međutim to je taj proces kad se smiruje i onda je došla nekako sebi", rekao je Tony.

Dubravka je tada utočište pronašla u vjeri.

Inače, Dubravka je Tonyjeva treća supruga, a prije nje je bio u braku s Ivanom Nobilo i Antonelom Butigan, s kojom je dobio sina Christiana.

