Tony Cetinski nije mogao prestati gledati u svoju lijepu suprugu s kojom je prošao kroz teške trenutke!

Tony Cetinski došao je na dodjelu Večernjakove ruže sa suprugom Dubravkom koja je plijenila poglede u ružičastoj haljini.

Pjevač Tony Cetisnki nije propusti ovogodišnju dodjelu nagrada Večernjakova ruža, a s njim je u pratnji došla i supruga Dubravka.

Oboje su se dotjerali u skladu sa svečanom prigodom; Tony je nosio crni smoking, a Dubravka ružičastu haljinu u kojoj je bila mamac za poglede.

Pogled s svoje lijepe supruge nije mogao skrenuti ni Tony kojemu se u očima vidjelo da je zaljubljen u nju kao i prvog dana.

Njih dvoje vjenčali su se 2014. godine u Las Vegasu, a u rujnu 2021. obnovili su bračne zavjete u Istri.

Zajedno su prošli i kroz teške trenutke, nakon što je Dubravka 2019. godine pretrpjela moždani udar, o čemu je nedavno prvi put progovorila za IN Magazin.

"'U početku je bilo jako teško jer uđete u strah, a strah je zapravo najgori i tu vam je bitna podrška. Ja sam imala podršku svoje majke, svojeg supruga, svoje familije. Stalno nekako razmišljate: 'Evo, sad će se to ponovit! Opet će mi se to desit!' U tim trenucima jednom se morate naljutiti na sve to i reći: 'OK, dosta bi bilo, sad idemo probati maknuti taj strah!'", ispričala je Dubravka, a Tony se tada prisjetio tog teškog dana.

"Ja sam čuo da je viknula i kako je viknula, tako je pala. Onda sam ja došao na terasu, vidio da se trese, ona je dobila moždani koji se manifestirao kao 'grand mal', to je ustvari najteži oblik epilepsije, koliko sam ja shvatio. Ne možeš odmah znati što je. Nije bilo svejedno, onda je onako izdahnula, i tu sam tek mislio da je sve gotovo, međutim to je taj proces kad se smiruje i onda je došla nekako sebi", rekao je Tony.

Dubravka je tada utočište pronašla u vjeri.

"Giorgia Palić, moja kuma, i Alan Hržica, kada su čuli od Tonyja da sam u bolnici, poslali su svećenika da se ispovjedim i dobijem bolesničko pomazanje jer je meni to zapravo najbitnije. Od tog sam trenutka i završila u samostanu, u isusovačkom samostanu u Opatiji, tamo volontiram već tri godine, imam svog patera Ignaca Čižmešiju. Kada tamo dođem, zatvorim vrata svjetovnom i onda mogu napokon biti ja", otkrila je.

Dubravka i Tony sljedeće će godine proslaviti 10. godišnjicu braka. Sudeći prema ovim pogledima, ljubav će trajati zauvijek.

