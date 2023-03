Tony Cetinski se oglasio o estetskom zahvatu kojem se podvrgnuo: "Inače bih to skrivao i ne bih to radio javno"

Tony Cetinski je na Radio Dalmaciji predstavio novu pjesmu 'Vojnik pod zvijezdama" te otkrio kako priprema koncert karijere, kakav plasman prognozira Letu 3, ali i što misli o Eurosongu.

Jedan od najuspješnijih domaćih glazbenika Tony Cetinski, razveselio je obožavatelje novim singlom "Vojnik pod zvijezdama" pa najavio koncert karijere.

Pogledaj i ovo Vidi se promjena Tony Cetinski pokazao rezultate estetskog zahvata kojem se podvrgnuo, može se pohvaliti svojim zaštitnim znakom!

"Sljedeće godine ću obilježiti 35 godina karijere i tu će se negdje pojaviti album. Planiram još dva videospota, koja ćemo snimiti odjednom te iza ljeta još dva singla. Sve ću zaokružiti velikim koncertom na jednom stadionu kojeg još ne smijem otkriti, to ću učiniti u lipnju", najavio je.

Osvrnuo se dodatno na medijske napise o presađivanju kose kao i skupocjenoj dizajnerskoj trenirci u kojoj je nastupio na Dori.

"To mi je smiješno. Da nisam u toj poziciji, da sam u počecima, ljutio bih se. Koliko košta otprilike ili koliko kose imam na glavi, uopće se zbog toga ne ljutim, jer inače bih to skrivao i ne bih to radio javno, tako da se uopće ne ljutim, ali to mi je, kao, engleski tabloidi varijanta. Mislim da se dosta toga, nažalost, danas svelo na taj tip novinarstva, čast iznimkama", zaključio je.

Tony je prije 29 godina nastupao na Eurosongu s pjesmom "Nek' ti bude ljubav sva“, stoga ga je ekipa showa Dobar dan Dalmacijo zatražila prognozu plasmana Leta 3 u Liverpoolu.

"Sad više to možda i nije toliko iznenađenje za eurovizijsku pozornicu, koliko za nas. Mi smo… Ipak malo glumimo da smo ozbiljnija nacija, malo konzervativnija. Da su oni prije deset godina imali "ŠČ!", ja mislim da bi to bila stopostotna pobjeda. Eurosong je ionako zadnjih godina otišao u ŠČ!", zaključio je Tony.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Supruga Mile Kekina iznenadila odjevnom kombinacijom kakva se u Saboru ne viđa često!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Legendarni glumac snimljen nakon dugo vremena, ne nalikuje na sebe iz mlađih dana, ali zaštitnog znaka se ne odriče!