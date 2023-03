Vojnik pod zvijezdama, Tony Cetinski, istoimenu pjesmu poklonio svojoj vjernoj vojsci ljubavi!

Najljepši i najiskreniji poklon je pjesma jer uvijek dolazi iz srca, a to najbolje zna Tony Cetinski koji nam donosi upravo takav novi singl - 'Vojnik pod zvijezdama'.

Ovu posebnu pjesmu Tony Cetinski odlučio je pokloniti svim ženama svijeta na dan posvećen samo njima, ovogodišnjem Danu žena, ali i vojsci ljubavi, svojim vjernim fanovima.

Time je još jednom potvrdio zašto ga obožavamo svih ovih godina, ne samo kao glazbenika, već i kao čovjeka koji to što radi, radi iz čiste ljubavi, i baš zato slovi za najeminentnijeg i najtraženijeg na glazbenoj sceni diljem regije i šire. Svoje oduševljenje nije skrivao niti on sam, premda, glavnu riječ je ipak prepustio 'Vojniku pod zvijezdama' neka kaže svoje.

"Vrlo je teško govoriti o samom sebi, tako i o pjesmi, pa bih volio da pjesma sama kaže ono što ima za reći, a ima. Ono što samo mogu potvrditi ovog puta s još većom sigurnošću, to je kako duboko vjerujem u ovu pjesmu i poruku koju nosi sa sobom, te da će pronaći put do publike, a u kojoj će se mnogi pronaći. Iz prostog razloga što lako ulazi u uho, ali i srce, a ono što jednom dođe do srca, tamo i ostaje. 'Vojnika pod zvijezdama' iz sveg srca i s velikom radošću posvećujem svim ženama, ali i svojoj vojsci ljubavi, vjernoj publici koja stoji uz mene svo ovo vrijeme. Samo ljubav!", ispričao je Tony Cetinski.

Autorski potpis na predivnu glazbu i tekst za 'Vojnika pod zvijezdama' stavlja Dominik Miloš, dok se za aranžman i produkciju pobrinuo Mihael Blum iz Hit produkcije.

Vjerujemo da će 'Vojnik pod zvijezdama' ostaviti svoj trag u mnogima i probuditi snagu istog vojnika spremnog za pravu ljubav, jer prepoznati je u ovome svijetu možda nije jednostavno ni lako, no kada je pronađemo, jedno je jasno - budimo poput 'Vojnika pod zvijezdama'!

