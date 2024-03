Suprugu Tonija Kukoča ne viđamo često, no uz njega je u svim važnim trenucima, a svjedočila je i dočeku koji su mu priredili u Beogradu!

Toni Kukoč je sa suprugom Renatom i Dinom Rađom bio na utakmici Partizana i Olympiakosa, gdje su ih navijači srpskog kluba dočekali ovacijama.

Naš proslavljeni košarkaš Toni Kukoč u Beogradu je održao konferenciju za medije o dokumentarnom filmu "Magična sedmica" o njegovu životu i karijeri, uoči njegove festivalske premijere na 71. Martovskom festivalu.

Prije konferencije je sa suprugom Renatom i Dinom Rađom bio na utakmici na utakmici Partizana i Olympiakosa u Štark Areni, gdje su ih navijači srpskog kluba dočekali ovacijama.

Toniju je supruga Renata najveća podrška u karijeri, no nemamo je često priliku vidjeti.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte koga je Toni Kukoč poveo u poseban izlazak, okružio se najvažnijim ženama u svojem životu!

Par se upoznao još u srednjoj školi, ali među njima je zaiskrilo malo kasnije, kad im je bilo 19 godina.

"Bilo je to osamdeset i neke u srednjoj školi, u Hrvatskoj. Bila sam s prijateljicom i rekla joj: 'Sjećaš se onog visokog dečka, slijedi ga! Cijeli bi razred došao gledati utakmicu, a on bi mi rekao: 'Svi su bili tamo osim tebe.' Mene to nije baš toliko zanimalo", ispričala je sada Renata Kukoč u dokumentarcu Chicago Bullsa "The Waiter - A Toni Kukoč Story", koji su mu posvetili povodom ulaska u Kuću slavnih.

Vjenčali su se 1992. i godinu dana kasnije preselili u SAD, kada je on postao igrač Chicago Bullsa. Zajedno su dobili dvoje djece; sina Marina koji je rođen 1992. godine, a 1998. dobili su i kćer Stelu.

Pogledaji ovo Celebrity Zaručila se kći Tonija Kukoča, objavio je fotografije prosidbe i zaručničkog prstena koji je dobila: "Kakva sjajna večer"

Toni je u rujnu 2021. godine uvršten u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu, a tom je prilikom održao emotivan govor osvećen njegovoj obitelji, kojim je suprugu Renatu ganuo do suza.

"Najveća hvala ide mojim roditeljima, ocu Anti, majki Radojki i sestri Sandri, za velike žrtve i stalnu ljubav i podršku. Mojoj djeci, sinu Marinu i kćeri Steli, volim vas i ponosan sam na vas. Mojoj supruzi, srednjoškolskoj ljubavi, znamo se jako dugo, bila si sa mnom od početka, u svim usponima i padovima, sve smo prošli zajedno. Volim te", izjavio je Kukoč, a Renata mu iz publike poslala poljubac.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Neda Ukraden ponosno je pozirala s kćeri jedinicom i zetom, pratitelji su iznenađeni koliko kćerka liči na pjevačicu

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Tvrdila je da žali zbog svojih estetskih korekcija, ali njezine nove fotografije i drugačije crte lica pokazuju pravu istinu