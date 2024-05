Tonči Huljić dopisivao se s Lasagnom tijekom finala, otkrio je što mu je slao: ''Negdje po sredini glasanja...''

Tonči Huljić komentirao je ovogodišnji Eurosong i pobjedničku državu, a onda otkrio da se tijekom finala čuo i s našim predstavnikom Baby Lasagnom.

Tonči Huljić gostovao je u emisiji ''Otvoreno'' te progovorio o Baby Lasagni i koje mu je poruke pisao tijekom finalne večeri.

''Kada je Marko skočio na 58 posto na kladionicama, nakon izvedbe u finalu, to je bila otežavajuća okolnost za žiri. Velika je blagodat organizatora festivala kada ima alibi pjesmu. Alibi pjesma ove godine je nesumnjivo bila Nemo. To znači - imate odličnog izvođača, dečko odlično pjeva, odlično je to izveo, pjesma je vrlo neobična, i sklepana je samo s jednom funkcijom - išla je na pobjedu. I vi tog trenutka imate priliku da radite dar-mar sugerirajući diskretno žirijima što bi bilo pametno radi recentne situacije kakva je. Činjenica je da se EBU nije baš najbolje snašlo u situacijama koje su ih zadesile na ovom festivalu - problem Izrael-Hamas, Ukrajina-Rusija. Nisu Izrael i Ukrajina uzalud stavljene, na 2. i 4. mjesto po redu izvođenja'', rekao je Tonči.

Otkrio je i kako se tijekom glasanja čuo s Markom Purišićem i ispričao je koje poruke su razmijenili.

''Negdje po sredini glasanja, javljao sam Marku: ''Ovo je super!''. Tada smo bili na 5. mjestu, a zaostajali smo jedno 70-80 bodova. Sve do 100 bodova je bilo dostižno i moglo se prestići i očekivano je bilo da se prestigne. Međutim, ovoliki broj 12-ica... Ja ne znam tko je u povijesti dobio!'' rekao je Huljić.

''Da nije situacija sa Izraelom takva kakva je, i on bi bio vrlo visoko plasiran i vjerojatno bi pikirao na pobjedu. Sve ostalo pretvorilo se u jedan džumbus. Imali smo pentagrame, sotoniste, horor filmove, golotinje. Mislim da je publika počela ekstremniji pristup izvođenja i ekstremniju politizaciju Eurosonga u svrhu promocije rodne ideologije, premjerivati i zato je Engleska završila s nulom, iako je izvođač koji je predstavljao Veliku Britaniju, gotovo svaku treću emisiju, gost Graham Nortonu, koji je voditelj i komentator za BBC'', rekao je Huljić.

Inače, Huljić i Lasagna već su ostvarili i suradnju, a za mjesec dana zajedno će nastupiti i na Melodijama Jadrana.

