Duet na domaćoj sceni koji sigurno niste očekivali, evo u čijem društvu ćete uskoro slušati Tončija Huljića!

Sasvim neočekivani glazbeni spoj bit će predstavljen na ovogodišnjem festivalu Melodije Jadrana. Tonči Huljić pružio je Baby Lasagni veliku podršku za nadolazeću Doru.

Marko Purišić, umjetničkog imena Baby Lasagna, u proteklih je mjesec dana osvojio srca publike pjesmom Rim Tim Tagi Dim, kojom će se predstaviti na ovogodišnjoj Dori. Iako je bio rezerva, ulaskom u natjecanje postao je glavni favorit i prema službenim kladionicama, ima najviše šansi predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjoj Euroviziji. No, osim publike, perspektivan glazbenik iz Umaga svojim je talentom i skromnošću osvojio i srca već dobro poznatih glazbenih imena na hrvatskoj estradi. Jedno od takvih je i Tonči Huljić, glazbenik i producent uz čije su hitove odrastale brojne generacije.

Upravo zbog Tončijeve ponude, Marko je iz Umaga došao u Split kako bi dogovorili detalje oko neočekivanog dueta koji će biti predstavljen na ovogodišnjem festivalu Melodije Jadrana. U veseloj atmosferi hotela Park, družili su se četiri sata i zaključili kako će ovo biti uistinu drugačija i dosad neviđena glazbena suradnja. Iako nisu u potpunosti definirali pjesmu, obojica su se složili da jedva čekaju ponuditi sceni i publici nešto sasvim novo i neočekivano. Osim o samoj glazbi, pričali su i o dosadašnjim iskustvima.

''Teško je dočarati onaj osjećaj kada preko puta stola sjedi osoba čiji projekt pratiš više od 10 godina, a još je teže kada taj isti čovjek želi da budeš dio njegova projekta. Snimanje reklame, planiranje suradnje i druženje s Tončijem, jedan je od najuzbudljivijih scenarija koji su se dogodili u sklopu ovog ludila koje i dalje nalikuje na san. Jedva čekam da ljudi vide što im pripremamo nakon ove šašave reklame'', rekao je Baby Lasagna.

''Čovjek planira, a Bog se smije. Vjerujem da će sve biti kako je isplanirano jer susret je prošao super i imamo puno zajedničkih dodirnih točaka. Baby je, zapravo u prvom redu, autor koji se odlučuje naknadno pjevati i to nas povezuje. Ono što treba raditi, o tome se ne treba pričati, nego to će se čuti. U međuvremenu ja sam napravio jednu okvirnu skicu pa ćemo je možda zajedno dovršiti. Bit će to jedan vrlo interesantan trio. Ono što je sada najbitnije je da se on dobro pripremi za nastup na Dori i da ako se zvijezde poklope, ide dalje. Bez obzira na ishod toga, mi nastavljamo dalje putem kojim smo se dogovorili'', nadodao je Tonči Huljić.