Tom Cruise pokazao je vidljivu promjenu imidža koju su uspjeli zabilježiti neumorni paparazzi, razlika od ljeta je itekako vidljiva!

Tom Cruise na aerodromu je pokazao svoj novi imidž.

Glumac Tom Cruise posljednjih nekoliko godina nosi dulju kosu, a sada je pokazao svoj novi imidž.

61-godišnji Tom stigao je privatnim avionom s Floride u London, a prije negoli je uskočio u helikopter i odletio na lokaciju gdje se snima osmi nastavak ''Nemoguće misije'', paparazzi su ga snimili na aerodromu.

Na fotografijama je odmah nešto vidljivo, njegova puno dulja kosa nego inače, a njegovi pramenovi bili su i svjetlije nijanse.

NEW#TomCruise at the Heliport in London. pic.twitter.com/g8eFQh9TBH