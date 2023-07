Filmska industrija poklekla je pred novom generacijom, evo što rade kako bi im projekti bili što uspješniji!

Iako filmska industrija nikad nije bila jača i bogatija, za promociju nekih novih projekata producenti i redatelji danas trebaju pomoć nove generacije, influencera koji promoviraju nove filmove, a zauzvrat dobiju ulaznicu za premijere na crvenim tepisima.

Hollywoodske filmske zvijezde odavno se smatraju savršenom slikom sjaja, glamura i bogatstva, ali čini se da u posljednje vrijeme čak i njima treba pomoć kada je riječ o osiguravanju uspjeha za njihove najnovije projekte, a to im mogu pružiti influenceri.

Usred sve slabije prodaje na kino blagajnama, filmska se industrija okrenula nekim od najvećih svjetskih TikTok i Instagram zvijezda u očajničkom pokušaju promoviranja svojih hit projekata i čini se da se ne štedi novac kada je u pitanju ova taktika.

Nedavno su filmovi kao što su ''Transformeri: Uspon zvijeri'' i ''Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One'' zatražili pomoć influencera kako bi potaknuli zanimanje i potaknuli obožavatelje da pohrle u kina.

Jedna je influencerica tvrdila da može zaraditi između 3000 do 10.000 dolara u ugovorima o plaćenom sadržaju sa studijima iz Hollywooda, ali to ovisi o vrsti sadržaja i broju objava koje su uključene.

Amanda Castrillo otvorila je svoj TikTok račun još 2020. kada je počela objavljivati videozapise i dijeliti svoja razmišljanja o svemu što se tiče Marvela i ''Ratova zvijezda''. Danas ima preko 316 tisuća pratitelja i često je pozivaju na red carpet događaje i premijere, što joj omogućuje stvaranje zanimljivijeg i jedinstvenog sadržaja.

U prosincu 2021. nije mogla vjerovati kada je dobila svoj prvi poziv za svjetsku premijeru filma ''Spider-Man: No Way Home''.

''Pomalo sam se tamo osjećala kao uljez, pomislila sam: ''Zapravo udišem isti zrak koji će Zendaya upravo udahnuti!''

Potvrdila je da nije bila plaćena za taj konkretan događaj, ali da je od tada bila na mnogo više takvih događanja te nije imala pojma da će njezine objave na TikToku dovesti do takvih prilika.

''Nisam zapravo znala da su crveni tepisi ili takvi događaji uopće opcija'', priznala je.

Posljednje događanje na kojem je bila, bile su i premijere dugoočekivanog filma ''Barbie''.

Studiji ne shvaćaju olako važnost izgradnje odnosa s influencerima i suradnje s njima.

Marc Weinstock, koji je predsjednik svjetskog marketinga i distribucije u Paramount Picturesu, govorio je za o tome kako se industrija promijenila od Covida.

''Posvećenost ovom dijelu marketinga vjerojatno je najveća promjena tijekom ere COVID-a'', rekao je.

''Mislim da je to bilo pogoršano činjenicom da je puno ljudi gledalo TikTok videe jer su ostali kod kuće. Pa zašto ne biste kreatore zabavili s vašom kampanjom i na taj način pronijeli riječ?''

Na primjer, Paramount je nedavno poslao gomilu influencera u Singapur na premijeru filma ''Transformers: Uspon zvijeri'', a također je angažirao Harryja Macka da predstavi svoje talente uz glumačku postavu na crvenom tepihu.

Castrillo je potvrdila da je stvaranje takvog sadržaja za nju još uvijek sporedni posao, no drugi su to uspjeli pretvoriti u posao s punim radnim vremenom i čak su iz toga počeli kovati glumačke karijere i poslove.

Gabriella Gomez započela je s marketingom u raznim tvrtkama kao što su Beats by Dr. Dre i K-Swiss. Ova 32-godišnjakinja sada se razvila i pokrenula vlastitu tvrtku za influencer marketing, Department of Influence. Tako je postala posrednica između influencera i studija i pomaže influencerima da pronađu svoj glas u industriji te predlaže filmskim kompanijama kako ih mogu plasirati na tržište.

''Moje prvo pitanje kad sjedim s influencerom je što žele raditi kad odrastu i to nije važno koliko imaju godina'', otkrila je Gomez za Insider.

S druge strane, King Bach, pravim imenom, Andrew Bachelor, nedavno je boravio u Novom Meksiku na snimanju filma Gerarda Butlera.

Ovom 35-godišnjaku nije strano druženje sa zvijezdama s A-liste, a proslavio se na internetu kad je bila popularna platforma Vine.

Bachelor drži Guinnessov svjetski rekord za najveći broj sljedbenika Vinea s preko 16 milijuna, a titulu je pretvorio u nešto prilično unosno, sklapajući šesteroznamenkaste ugovore s markama i studijima. Međutim, usprkos novcu koji je pristizao, smatrao je da takav sadržaj ne pridonosi puno podizanju vlastitog profila.

''Počeo sam dosta to izbjegvati samo zato što su fanovi shvatili da promoviram te filmove, a nisam bio u njima'', objasnio je Bachelor za Insider.

Još 2015. pozvan je da radi plaćeni sadržaj za film Zaca Efrona ''We Are Your Friends'', pa je Bachelor počeo pregovarati. Kaže da je odbio suradnju dok ga producenti ne pristanu staviti u film.

''Sredili su mi scenarij i tu je procvjetalo'', rekao je.

''Ono što sada radim je preuzimanje uloge ne kao influencer, već za stvarne uloge. Angažiraš me kao glumca.''

Tako se dosad pojavio u već nekoliko filmova.

Paramount je pozvao 450 influencera na projekciju akcijskog filma ''Young Hollywood'' u svom studiju u Hollywoodu.

Castrillo je bila među sudionicima i maksimalno je iskoristila dostupne aktivacije prilagođene Instagramu i TikToku kako bi stvorila sadržaj za svoje profile, poput videozapisa na kojem pozira pored motocikla Toma Cruisea iz filma.

Weinstock iz Paramounta uvjeren je da će takve marketinške taktike i dalje imati pozitivan učinak na način na koji se nadolazeći filmovi promoviraju, a da će njihovi utjecaji i dalje biti ključni.

''Marketing je evoluirao do mjesta gdje ljudi ne žele biti prodani, žele otkrivati'', rekao je.

A čini se da era influencera lagano pokriva sve moguće grane života, ne samo filmske.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Trudnički trbuh sportske novinarke kojoj tepaju da je najljepša buduća mama ovoga puta zasjenio je drugi dio njezina tijela

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Zvijezde serije Lud, zbunjen, normalan snimljene u teškim trenucima, dugo ih nismo vidjeli, a jednu više nije lako prepoznati