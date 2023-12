Jeste li čuli za Blackpink? Njihovu popularnost prepoznao je i kralj Charles, no iza svega se krije mračna istina koja će vas šokirati

Blackpink je grupa i svjetski fenomen koji je zaludio tinejdžere i djecu diljem svijeta, no iza plahih djevojaka koje nastupaju krije se mračna istina.

Članice grupe Blackpink bile su gošće u Buckinghamskoj palači na prijemu koji su u čast predsjednika i prve dame Južne Koreje organzirali britanski kralj Charles III. i kraljica Camila.

Lisa Manoban, Rose Park, Jisoo Kim i Jennie King dobile su specijalna priznanja od britanskog monarha. Skromne i obučene po kraljevskim protokolima, djevojke su primile kraljeve nagrade i rukovale se s njim, a onda su se i zajedno fotografirali. Kasnije iste večeri posebno su se sredile i za banket, a u svečanim haljinama izgledale su poput pravih princezi.

No, tko su zapravo ove djevojke?

Južnokorejska K-pop grupa ''Blackpink'' počela je djelovati 2016. godine, a u vrlo kratkom roku stekle su slavu u planetarnim razmjerima.

Njihove pjesme poput ''How You Like That'', ''The Girls'', ''Shut Down'', ''Ice Cream'' vrtjele su se na radio stanicama diljem svijeta, a njihovo bogatstvo procjenjuje se na 57 milijuna eura.

Ali, skoro svi znaju samo ljepšu stranu priče o njima i o njihovom uspjehu, no ona druga strana je prilično surova.

Njihovo glazbeno carstvo brzo se proširilo na modu i ljepotu, a ogroman utjecaj koji su stekle čini ih trenutno najjačim ženskim bendom na svijetu.

Na Instagramu ih prati skoro 58 milijuna ljudi. Pjevaju na korejskom i engleskom jeziku, u takozvanom K-pop glazbenom stilu, a najpopularnije su među publikom u Americi i Aziji.

Ali da nije sve tako sjajno, tvrdi YouTuberica Euodias iz Sunderlanda, a koja vuče korene iz Koreje.

Ova 25- godišnja djevojka se kao dijete preselila u Južnu Koreju zbog svog sna da postane zvijezda pop glazbe. Iz prve ruke je ispričala svoje iskustvo u K-kampu za obuku.

"Obično smo se budili u pet sati ujutro kako bismo dodatno vježbali ples prije početka nastave u školama u osam sati. Kada bi se školski dan završio, vraćali bismo se u kamp i opet vježbali ples. Vježbali bi do 23 sata ili kasnije", rekla je pa sve ovo usporedila s nekom vrstom eksperimenta.

Prema njenim riječima, polaznici kampa nisu smeli izlaziti bilo gdje bez dozvola, a njih su rijetko dobivali. Izlasci su bili zabranjeni, kao i neplanirane posjete prijatelja ili rodbine, prenosi Daily Mail.

Euodias je mogla spavati u spavaonici, ali neki kojima se prognozirao slabiji uspjeh, spavali su na prostirkama. Rijetko tko se žalio jer su svi bili ambiciozni i stav kompanije koja je vodila računa o njihovim životima i budućim karijerama bio je: "Sve što ste doživjeli dio je učenja discipline potrebne za K-pop idola", rekla je.

No sljedeća činjenica još je šokantnija.

''Nitko nije smio imati više od 47 kilograma bez obzira na godine i visinu", dodala je Euodias.

''Ako je težina bila veća od propisane, smanjili bi mu porcije. Ponekad bi oduzimali cijele obroke, a previše krupnim članovima davali bi samo vodu. Izgladnjivanje je postalo uobičajeno. Neke su polaznice bile anoreksične ili bulimične, a mnoge djevojke nisu imale menstruaciju. Često smo morali nositi one koji su se onesvijestili u spavaonice", rekla je pa dodala da je i ona sama dva puta padala u nesvijest zbog gladi i dehidracije.

Mnogi članovi odlazili su i na plastične operacije.

Djevojke iz hit benda nisu priznale da su imale bilo kakvu plastičnu operaciju, ali nedavno prikazani Netflix dokumentarac ''Blackpink: Light Up The Sky'' otkrio je da su ranije dosta drugačije izgledale. A onda su dostigle njihov ideal: istaknute jagodice, savršeni nosevi i puna usta.

Nitko nije koristio osobna imena već ona umjetnička kao i određene brojeve koje je kompanija birala za njih. Članice "Blackpink" provele su između četiri i šest godina u takvom režimu.

The New York Times je 2019. razotkrio istinu o K-pop idolima nakon što su dvije zvijezde Sulli i Goo Hara počinile samoubojstvo. Dvije godine prije toga pjevač benda Jonghyun pronađen je mrtav u svom stanu.

Mnogi zaslijepljeno slušaju ove djevojke i njihove muške kolege ''BTS'', a pravu istinu iza blještavila ni ne znaju, kakav su uzor današnjim mladima kojima su idoli, lako je zaključiti.

