Halid Bešlić suprugu je upoznao na početku karijere, vjenčali su se u trošnoj zgradi, a ona mu je svih ovih godina podrška iz sjene

Halid i Sejda Bešlić u braku su od 1977. godine i zajedno imaju sina Dina te dvoje unučadi.

Kralj sevdaha Halid Bešlić (70) sa suprugom Sejdom u braku je već 47 godina, no ona se rijetko pojavljuje u javnosti.

Upoznali su se u vrijeme kad je Halid snimio prvi singl, a vjenčali su se 1977. godine. Ona je u početku njihove veze radila u tvornici čokolade onda je napustila posao i posvetila se obitelji.

Zajedno su dobili sina Dinu, a iako su željeli imati još djece, Sejda nakon operacije tumora više nije mogla ostati trudna.

2014. godine postali su djed i baka blizanaca Lamije i Belmina-Kana, koje je njihov sin Dino dobio se suprugom Mahirom. Halid je rođenje blizanaca je nazvao najsretnijim trenutkom u životu.

Nikada se nije sramio priznati ni koliko mu je važna podrška supruge, koja je s njim proživjela i najteže trenutke, kada je pjevač zamalo izdahnuo nakon teške prometne nesreće 2009. godine, ali i sve njegove druge zdravstvene probleme.

Pogledaji ovo inMagazin Legendarni pjevač otkriva nam kako živi nakon operacije srca: ''Kafana mi više nije primarna kao prije, prije život bez kafane nije ništa značio''

"Ja sam ti malo staromodan tip, znaš. Ja sam se jednom oženio, nemam se namjeru više puta ženiti. I kad dođe do krize ja to prebrodim, znači sporazum, kompromis i idemo dalje. A već su takve godine da nas ne može napast ništa, osim da umremo zajedno!" rekao je Halid u IN magazinu.

Jednom je prilikom u IN magazinu otkrio i kako je izgledalo njihovo vjenčanje. Vjenčali su se kod matičara u trošnoj zgradi lokalnog mjesnog ureda u selu Knežina, jer mu otac nije dao da se vjenča u Sarajevu.

"I ja ispoštujem oca. On je bio glavni dok je živ bio, u nas je tako, dok je stari živ - njegova je zadnja", ispričao je, pa je podijelio i jednu anegdotu.

"U tom mjesnom uredu, vjenčanja dva godišnje. Ljeto je bilo, prozor je bio otvoren i odjednom ptice dvije tri dolete...mi taman da potpišemo...one su se zalijetale, uletjele u te prostorije, to je takav smijeh bio, takva zezancija, da je to bilo ludilo", prisjetio se Halid.

Pogledaji ovo Celebrity Halid Bešlić gradi kuću u Hrvatskoj, evo koje mjestašce mu je posebno priraslo srcu: "Neće biti ekstra luksuzna vila, tu je mir i Sarajevo je blizu"

Rijetke fotografije Halida i supruge Sejde pogledajte u našoj galeriji.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Kakvo iznenađenje na Severininu koncertu: Tijekom najemotivnije pjesme na pozornici joj se pridružio sin!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nove fotke muža Maje Šuput postale su hit zbog onog što je nosio u rukama: ''Nadam se da s tim ide doma...''