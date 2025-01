Zvijezda TikToka bila je predmet rasprava zbog detalja iz njezina života koji nitko nije znao!

Društvene mreže preplavili su videozapisi Nare Smith, mlade žene koja sve zadivljuje svojim kulinarskim znanjem.

Svi koji imaju TikTok, ali i oni koji imaju Instagram, sigurno su vidjeli barem jedan video ove mlade dame, kojoj je ime Nara Smith.

Ako vas zanima kako napraviti kremu za ruke, gel za kosu, ali čak i domaće marshmallowe ili bombone, ona zna kako. I to od nule ili, kako ona kaže - ''from scratch".

Nara Smith krajem 2023. godine doživjela je nevjerojatan porast u popularnosti, a na svom profilu redovno objavljuje nove recepte za apsolutno sve.

Njezine videe prati njezin tihi glas, koji zvuči kao da šapuće, a uvijek se sredi kao da za pet minuta mora ići na najglamurozniji crveni tepih.

A evo i tko je Nara.

Nara je većinu svog života provela u Frankfurtu u Njemačkoj. Njezini roditelji odlučili su se preseliti onamo iz Južne Afrike, odakle je njezina majka, kad je ona imala tek tri mjeseca.

Već s 14 godina počela se baviti modelingom i potpisala je ugovor s agencijom IMG, a kada je napunila 18 godina, odlučila se odseliti u SAD s ciljem unapređenja karijere i tako joj je Los Angeles postao novi dom. Nedugo nakon što se doselila u L. A. upoznala je Luckyja Bluea Smitha, poznatog modela, s kojim je vrlo brzo i započela vezu, a početkom 2020. godine par se i vjenčao na prekrasnoj plaži u Los Angelesu.

Nara i Lucky roditelji su i troje djece, koja se zovu Rumble Honey, Slim Easy i Whimsy Lou, što je povuklo brojne komentare korisnika društvenih mreža. Nara je u jednoj od svojih objava rekla kako je svjesna da njezina djeca ne nose najtipičnija imena na svijetu i kako shvaća da nisu za svakoga, no odgovaraju njihovu stilu života i ukusima.

Osim kontroverzi zbog imena djece, neko vrijeme nitko nije bio siguran koliko Nara ima godina i mnogi su mediji prenosili različite informacije sve dok Nara nije objavila video ''Get to Know Me'', kojim je raščistila sve nedoumice. Rođena je 27. rujna 2001. godine, što znači da trenutačno ima 23 godine. U istom videu dotakla se brojnih komentatora koji su bili zabrinuti za to koliko djece ima s tako malo godina, pa je uvjerila pratitelje kako je to bila njezina odluka i kako je njome zadovoljna i ne bi željela ništa mijenjati.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kebina kći poslije 16 godina stigla je u Srbiju, odmah je odlučila napraviti veliku promjenu!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Znate li čija je ovo kći? Bez poznatog oca ostala je kad je imala samo tri godine!

Pogledaji ovo Celebrity Diskvalificirana pjevačica s Dore objasnila zašto je mijenjala pjesmu: ''Nakon prošle godine rekla sam...''

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezde naše serije javile sa seta nakon pauze pa otkrile vijest koja je sve razveselila!

Pogledaji ovo Celebrity Maji Šuput jedna stvar vezana za sina nikako nije jasna: ''Kad se točno ovo dogodilo?''

Pogledaji ovo Celebrity Brat srpskog miljenika žena zaredio se s 22 godine: ''Fali mi, puno, ali...''