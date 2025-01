Diskvalificirana pjevačica s Dore objasnila zašto je mijenjala pjesmu: ''Nakon prošle godine rekla sam...''

Natalie Balmix objasnila zašto je mijenjala pjesmu za Doru 2025. zbog koje je diskvalificirana s natjecanja.

Natalie Balmix ove je godine diskvalificirana s Dore 2025. jer je izmijenila više od 50% pjesme koju je poslala na uvid.

Ova vijest šokirala je mnoge pa i nju samu koja je rekla kako će njen pravni tim reagirati da ju vrate u natjecanje, međutim to se nije dogodilo.

Na svom Instagramu sad je odgovorila pratiteljima koji su je pitali zašto je mijenjala pjesmu.

"Prošle godine sam rekla da više ne idem na Doru. Bila sam jako razočarana plasmanom. No onda sam nakon nekoliko tjedana shvatila da sam došla tamo kao debitant, što sam mogla očekivati. Napravili smo super posao, ostali smo zapamćeni, a zapamćena je i pjesma - to mi je najbitnije, Dijamanti se i danas slušaju. Nakon te Dore sam rekla: 'Ja više na Doru ne idem'. Onda sam u šestom mjesecu došla kod Darka u Skoplje i rekla da ne idem na Doru i to je to. No baš tad se dogodila pjesma Život ide dalje", započela je Natalie.

"Ta pjesma je stajala od šestog mjeseca. Poslije se prijavila ta prva verzija i s obzirom na to da je stajala od šestog mjeseca ja sam se umorila od te pjesme, nije mi više srce titralo. Nije mi to bilo to i tako se dogodila ta drugačija strofa. Neću objaviti prvu verziju jer ću možda te strofe iskoristiti za neku novu pjesmu", rekla je Natalie.

"Da zaokružim odgovor, prošle godine nakon Dore sam rekla da ne idem na Doru. Za nekoliko mjeseci se dogodila pjesma pa sam se prijavila. Sad mislim da se više neću prijavljivati na Doru, ali tko zna što će se dogoditi u ovih deset mjeseci. Nikad ne reci nikad. Tko zna što će se dogoditi do kraja godine i gdje će me put odvesti", dodala je Natalie.

Nakon diskvalifikacije se nije osjećala najbolje.

"Emocije su mi bile pomiješane, radovala sam se jer je ove godine Dora u Opatiji. No bila sam sigurna u to da je ta verzija jedina ispravna verzija koja zaslužuje taj stage i u koju ja vjerujem. Moramo iz cijele situacije izvući najbolje. Vidim da Žigica super prolazi. Život ide dalje", rekla je Natalie.

Natalie je zamijenila druga rezerva Fenksta, a više o njemu pročitajte OVDJE.

Više o samoj Natalie saznajte OVDJE.

