Tko je ukrao srce našoj zlatnoj olimpijki? U vezi su već šest godina, a nikada ne biste pogodili čime ju je osvojio!

Srce Barbare Matić osvojio je Frano iz Otoka kod Sinja, a ona je otkrila više detalja o njihovom zajedničkom životu.

Splićanka Barbara Matić osvojila je olimpijsko zlato u judu, a njezino srce je osvojio mladić iz Otoka kod Sinja.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Barbara je progovorila o svom privatnom životu te se osvrnula i na ljubav.

"Frano i ja smo se upoznali na faksu, mlađi je od mene godinu dana, ali smo se našli skupa na četvrtoj godini jer sam ja produžila treću. On je dao sve redovno", rekla je pa otkrila da je Frano isto studirao elektrotehniku.

I onda je "pala" čuvena Milka čokolada, velika s lješnjacima...

"Aaa, bilo je neko 'ruganje' na kavi, ha, ha. On je bio s naše dvije prije, njima je donio po čokoladicu, a ja sam došla nenajavljeno i počela ga zezat gdje je meni čokolada. I sutra me dočekala velika Milka s lješnjacima, meni najdraža! Tu me osvojio", priznala je Barbara.

Barbara i Frano zajedno su već šest godina, a priznala je li i dalje Frano toliko pažljiv.

"Manje, ha, ha, sad je 'kao siguran'", našalila se.

Njih dvoje žive zajedno, a evo i čime se Frano bavi.

"Jesmo, on radi u struci, bavi se obnovljivim izvorima energije, projektira vjetroparkove, solare", rekla je pa otrkila tko od njih kuha.

"Nitko! Moja mater i njegova mater. On radi po cile dane, iza posla ode na trening, vidimo se tek navečer. Ja sam svaki dan na ručku u matere. I njegova mater šalje tećice. A ako sami spremimo onda je to sve brzinski, naprosto nemamo vremena", rekla je Barbara za Slobodnu Dalmaciju.

