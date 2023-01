Tihana Harapin Zalepugin napokon je položila urnu supruga Saše, više od mjesec dana otkako je preminuo: ''Jedva sam se odvojila od njega''

Saša Zalepugin preminuo je krajem studenog prošle godine, no njegova supruga Tihana tek je danas položila njegovu urnu.

Modna agentica Tihana Harapin Zalepugin urnu svog supruga Saše, koji je preminuo 26. studenog prošle godine, čuvala je u kući sve do danas kada ju je položila, pišu 24sata.

"Danas sam položila urnu. Čekala sam neke pozive koji nisu došli pa sam sama to lijepo riješila. Jedva sam se odvojila od Saše. Ah, kako sam? Moram ići dalje. Moram proživjeti ono što mi je namijenjeno i biti na neki način nastavak naše veze i braka. Želim da on bude ponosan na mene i sve što napravim. Ako me gleda odnekud želim da je sretan, zadovoljan i ponosan kako nastavljam život", rekla je otvoreno Tihana.

"Naš zauvijek dom", napisala je Tihana na svom facebook profilu uz fotografiju Sašina posljednjeg počivališta.



Tihani je bilo teško ispratiti Sašu na vječni počinak pa je urnu s pepelom čuvala kod kuće, točnije na njegovu radnom stolu jer tako ima osjećaj kao da je još uvijek s njom.urnu s pepelom čuvala kod kuće.

"Ne treba se bojati niti zazirati od toga. Istina, jako je osjetljivo, ali čekala sam da se netko javi jer sam željela da Saša bude pokopan u Aleji velikana. Ostavila sam prostor nekim institucijama da se ponude za rješenje grobnog mjesta", izjavila je tada Tihana za 24 sata pa dodala kako joj se nitko iz institucija koje je Saša za života zadužio nije javio.

Tihanin suprug Saša preminuo je krajem studenog od posljedica moždanog udara. U braku su bili 30 godina, a on ju je zaprosio na Ibizi nakon pet godina veze.

Iako je između njih bilo 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša upoznali su se 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

