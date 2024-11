Preminula je britanska spisateljica, zbog doprinosa u književnosti odlikovala ju je i sama kraljica Elizabeta

Barbara Taylor Bradford često je nazivana "kraljivom blockbustera" jer je prodala više od 91 milijun primjeraka knjiga koje su prevedene na više od 40 jezika u 90 zemalja.

Britanska autorica bestsellera Barbara Taylor Bradford, koja je napisala "A Woman Of Substance," umrla je u 91. godini, objavio je u ponedjeljak njezin glasnogovornik.

Preminula je u nedjelju mirno u svome domu nakon kraće bolesti, okružena članovima obitelji.

U karijeri je napisala 40 romana, od kojih je posljednji "The Wonder of It All" objavljen prošle godine.

Taylor Bradford je 2007. dobila titulu viteza Britanskog carsta za zasluge u književnosti.

