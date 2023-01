Tihana Harapin Zalepugin kod kuće još čuva urnu svojeg Saše: "Ne treba se bojati niti zazirati od toga"

Tihana Harapin Zalepugin još čuva urnu s ostacima svojeg supruga Saše Zalepugina, koji je preminuo prije malo više od mjesec dana.

Naša modna agentica Tihana Harapin Zalepugin ne krije tugu zbog smrti svojeg supruga Saše Zalepugina, koji je preminuo prije malo više od mjesec dana, a kojeg još uvijek nije ispratila na posljednji počinak.

Urnu s njegovim pepelom čuva još uvijek kod kuće, točnije na njegovu radnom stolu jer tako ima osjećaj kao da je još uvijek s njom.

"Ne treba se bojati niti zazirati od toga. Istina, jako je osjetljivo, ali čekala sam da se netko javi jer sam željela da Saša bude pokopan u Aleji velikana. Ostavila sam prostor nekim institucijama da se ponude za rješenje grobnog mjesta", izjavila je Tihana za 24 sata pa dodala kako joj se nitko iz institucija koje je Saša za života zadužio nije javio te da će ga sahraniti sama.

Tihana se nedavno prvi put pojavila u javnosti nakon Sašine smrti, i to na predstavljanju luksuzne monografije o jednoj od najistaknutijih hrvatskih modnih dizajnerica Loredane Bahorić. Kao Loredanina prijateljica i suradnica na mnogim projektima, ovo nije htjela propustiti, a u priopćenju za medije navodi se i kako je Tihana na događaju pročitala svoj prilog o prijateljstvu sa zvijezdom večeri.

Na svojem profilu na Instagramu Tihana je Loredani na nečemu i zahvalila.

"Hvala što si me izvukla van", napisala je Tihana uz fotografiju s događaja.

Podsjetimo, Tihanin suprug Saša preminuo je krajem studenog od posljedica moždanog udara. U braku su bili 30 godina, a on ju je zaprosio na Ibizi nakon pet godina veze.

Iako je između njih bilo 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša upoznali su se 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

Aleksandar Saša Zalepugin rođen je 18. srpnja 1931. godine u Sarajevu i bio je jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja bivše države. Završio je gimnaziju u Pazinu, a zatim diplomirao slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim kao voditelj, radio je i kao urednik.

