Tihani i Saši Zalepuginu razlika u godinama nikada nije predstavljala problem, a evo što su isticali kao formulu svoje ljubavi

U 91. godini života napustila nas je televizijska legenda Aleksandar Zalepugin. Posljedice moždanog udara koji je doživio prije nešto više od mjesec dana, nažalost, bile su kobne. Riječima koje paraju srce od voditelja i tvorca kultnog Nedjeljnog popodneva oprostila se neutješna supruga Tihana.

Teško se riječima opraštati od legende, statusa koji je krasio Aleksandra Zalepugina. No to postaje još teže kada je u pitanju osoba koja svojim ponašanjem ničim nije odavala svoju veličinu i trag koji je ostavila. Televizijska legenda, velik gospodin i nadasve dobar čovjek - sve je to bio dragi Saša.



''Zbogom dušo moja, jedino moje - čekaj me'', riječi su kojima se od njega oprostila voljena supruga, neutješna od trenutka kada je zbog posljedica moždanog udara stavljen u induciranu komu.



Nažalost, situacija se nije popravljala, a kako je vrijeme odmicalo, posao joj je pomagao da pobjegne od praznine koju je osjećala u četiri zida, dijelivši ih skladno 30 godina, sve od prosidbe na Ibizi.

''Ja sam malo moram priznati izbjegavao drugi brak, ali kad smo došli tamo i kad sam došao u situaciju na tako jednom romantičnom mjestu, onda sam rekao - mi ćemo se vjenčati kad se vratimo u Zagreb, ali najbolji štos je bio kad sam ja to rekao vlasniku restorana gdje smo bili. On je rekao - da, da, otprilike to svi govore'', ispričao je Saša jednom prilikom.



Krajem osamdesetih, u vrijeme kada je započela njihova ljubavna priča, voditelj i tvorac legendarnog Nedjeljnog popodneva, emisije koja je oko ekrana okupljala obitelji u vremenima bivše države, bio je poznat po nemirnom životu.

''Tenžera je znao citirati mene, kaže, Zalepugin je jednom rekao da može izdržati više pod vodom nego osam sati kod kuće. To je točno, ja sam izlazio van, bio sam više vani nego u kući, ali od momenta kad sam stupio u brak s Tihanom, ja sam isključivo bio doma i nikad bez Tihane nisam izašao nigdje. To govorim da bih objasnio što se dogodi čovjeku kad nađe pravu osobu'', priča Saša.



Razlika od 20 godina nikad im nije predstavljala problem.

''Dapače, meni su te godine imponirale. I žena ako je malo mudrija i pametnija uzet će si starijeg jer je on drži na dlanu i uvijek će mu dobro izgledati, uvijek će mu biti mlađa i mlađahna'', rekla je Tihana.



Saša je u Tihani pronašao srodnu dušu i vjernog suputnika u dobru i zlu. A evo što su isticali kao formulu svoje velike ljubavi, koja ne poznaje kraj i granice.



''Ne posjedovati nego jednostavno biti kompatibilan. Kad sam rekao kompatibilnost, pitanje je koliko smo mi u procentima kompatibilni jedno s drugim, ako je to 70 posto, to je divno, ali onih 30 posto treba nadograđivati, drugim riječima usklađivati. Čitav niz malih pažnji stvaraju bisernu ogrlicu'', rekli su jednom prilikom.



Dragome Saši, koji je sa svojom Tihanom ispisao jednu od najljepših ljubavnih priča domaće scene, zahvaljujemo na svim divnim nedjeljama.

Zanimljiv sadržaj koji je putem TV ekrana donosio u naše domove i njegov vječni šarm, razlog su zbog kojeg imamo divne uspomene na druženja s obitelji.

