Tihana Harapin Zalepugin prvi put u javnosti nakon smrti supruga Saše: "Hvala što si me izvukla van"

Tihana Harapin Zalepugin podržala je Loredanu Bahorić na za nju važnom događaju, a to je prvi put da se pojavila u javnosti nakon smrti supruga Saše Zalepugina.

Modna agentica Tihana Harapin Zalepugin pojavila se na predstavljanju luksuzne monografije o jednoj od najistaknutijih hrvatskih modnih dizajnerica Loredani Bahorić, a to je prvi događaj na koji je došla nakon smrti supruga Saše Zalepugina.

Kao Loredanina prijateljica i suradnica na mnogim projektima, ovo nije htjela propustiti, a u priopćenju za medije navodi se i kako je Tihana na događaju pročitala svoj prilog o prijateljstvu sa zvijezdom večeri.

Na svojem profilu na Instagramu Tihana se Loredani na nečemu i zahvalila.

"Hvala što si me izvukla van", napisala je Tihana uz fotografiju s događaja.

Podsjetimm, Tihanin suprug Saša preminuo je krajem studenog od posljedica moždanog udara.

Tihana i Saša u braku su bili 30 godina, a on ju je zaprosio na Ibizi nakon pet godina veze.

Iako je između njih 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša upoznali su se 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

Aleksandra Saša Zalepugin rođen je 18. srpnja 1931. godine u Sarajevu i bio je jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja bivše države. Završio je gimnaziju u Pazinu, a zatim diplomirao slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim kao voditelj, radio je i kao urednik.

