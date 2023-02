Naša glazbena diva presretna je zbog pobjede Leta 3 na Dori, otkrila je i kakav je Mrle zapravo: "Upoznati ga trebala bi biti privilegija svakog čovjeka''

Tereza Kesovija otkrila je zašto je navijala da Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ" pobijedi na Dori, a prisjetila se i njihove suradnje.

U Special Happy Showu na Happy FM-u ovaj tjedan gostovala je svjetska diva - Tereza Kesovija. Titulu, svakako, potvrđuju srebrno i zlatno odličje koje su joj osobno uručili francuski predsjednici Jacques Chirac i Emmanuel Macron. Uspješnu glazbenu karijeru, osim na našim prostorima, Tereza je gradila upravo u Francuskoj, koju je osvojila 60-ih i 70-ih godina. Poznata i kao velika obožavateljica Leta 3, komentirala je i pobjedu Riječana na Dori, koje očekuje u finalu Eurosonga.

Pogledaj i ovo Fanovi odlučuju! Pjesma koja je već danima goruća tema među Hrvatima treća najslušanija na službenom kanalu Eurovizije, evo tko je zauzeo prva dva mjesta

"Let 3 je za mene zakon, ja njih zaista volim i poštujem, radila sam s njima na pjesmi 'Sam u vodi'. Njihove tekstove teško je razumjeti, ali baš u svakom svom djelu Let 3 ima poruku. Naravno da smo kod mene doma navijali za njih na Dori. Mislila sam da ću ostati bez glasa za sva vremena, a njihov odgovor je bio: ŠČ. Bit će u finalu, sigurna sam, bit će i dosta galame jer s one dvije rakete koje se pojave na sceni, one nisu agresivne, no tu su. Znamo dobro kome je upućena kritika - Rusiji i Ukrajini. No, kako su lijepo rekli – samo nam ljubav treba; pusti sve te gole stražnjice i rakete, ljubav je bitna. Nek' prestane taj kaos rata, bijede, patnje i da pokušamo živjeti u miru", poručila je Tereza i osvrnula se i na Damira Martinovića:

"Mrle je stvaralac, on provodi dane i noći pred spavanje razmišljajući o sljedećem ostvarenju, u to sam uvjerena. Upoznati ga trebala bi biti privilegija svakog čovjeka."

S obzirom na to da je desetljećima živjela u Francuskoj, Tereza je otkrila i što je naučila o Francuskinjama.

"Ništa pretjerano. One svoj imidž više imaju zahvaljujući svojoj povijesti, slavnim Francuskinjama koje su bile šik dame, no isto tako i dame sumnjivih morala, malo im je nagnuta ta moralna vertikala kao kosi toranj u Pisi. No, generalno o Francuskinjama i Francuskoj imam dobro mišljenje. Prva dama Francuske Brigitte Macron, koja je u svojoj mladosti bila profesorica ili učiteljica svom suprugu, današnjem predsjedniku Emmanuelu Macronu, neminovno ima više godina od njega, dakle bila je i malo pedofilka. No interesantno je u kojoj mjeri ona dobro izgleda, a čini mi se i mudra", kaže Tereza.

Tereza je rođena u Konavlima, a svoje djetinjstvo, bez obzira na slavu koju je postigla te svjetske adrese na kojima je živjela, ipak smatra najljepšim dobom života. Sve "velike" ljude zvučnih imena s kojima je radila, sjedila ili pričala krasi jedna zajednička vrlina, a to je jednostavnost - otkrila je.

"Iz šest desetljeća duge i bogate karijere teško je izdvojiti najdraže stihove. Netko je rekao da sam snimila više od tisuću pjesama, sad zamisli da imam tisuću djece – koje bi izabrala? Moram vam reći da je bilo prelijepih pjesama, ako to nije lijepa melodija, onda je tekst koji govori jako puno. Prve pjesme bile su Zdenka Runjića, spomenula bih 'Ćakule o siromajima', 'Balada o tovaru' - tovar u ono vrijeme siromaštva bio je jedino prijevozno sredstvo, prevozio je i drvo i lozu i grožđe, a kako je Runjić potekao iz toga miljea, on je zapamtio tog tovara koji vuče i hrani obitelj i ispričao je, eto, tako jednu životnu priču. Lijepe pjesme su i 'Molim te ostani', 'Rusticana', 'Fiamengo', 'Ni me stra'... 'Nono' je zanimljiva jer ja nisam upoznala nona ni s mamine ni papine strane, pa značenje nona ja ne znam. Ja ne znam tko je taj čovjek, pa sam onda izmišljala... Ma, sve su posebne na svoj način", zaključila je Tereza.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Ivana Knoll polugola hrabro prošetala hladnim ulicama Londona, građani i turisti snimali je mobitelima

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Sjećate se Mirne Berend? Bila je jedna od naših najpopularnijih voditeljica, a sada se pojavila u javnosti nakon dugo vremena