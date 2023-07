Njezin hit koji se pjevuši i danas otvorio joj je mogućnost za veliku karijeru, ali ona je odabrala put u Ameriku: ''Bilo je toliko razloga za odlazak...'''

Na Happy FM-u gostovala je prava zvijezda ranih devedesetih - Tatjana Matejaš poznatija kao Tajči. Cijeli život joj je obilježila glazba, osvajala je glasom i stasom, svi su htjeli biti poput nje – a ona se s tim nije znala nositi. Novu stranicu okrenula je daleko od slave, u Americi, gdje ima obitelj i živi desetljećima, ali rado dođe u Hrvatsku - jer je srce vuče, kako je sama otkrila u razgovoru s voditeljem Elvisom Mehičićem.

Prije više od trideset godina predstavljala nas je na Eurosongu s pjesmom ''Hajde da ludujemo''. Pjesma je postala evergreen - stihove od riječi do riječi i danas svi znaju. Stvoren je mega-hit, a kultna haljinica s nastupa ostala je mnogima urezana u pamćenje. Tatjana Cameron Tajči je i dalje čuva u ormaru, a zanimljivu anegdotu je podijelila sa slušateljima.

‘’Danijela Car je vozila sama u Austriju po materijal za prepoznatljivu narančastu haljinu, netko je u neko doba otišao u dućan, po one kolutove da se to stavi na haljinicu, to su bili kolutovi iz dućana di se prodaju šarafi, nije to bila neka dizajnerska stvar’’, rekla je Tajči.

Nakon Eurovizije, Tajči je nastavila stvarati hitove. Međutim, postojali su i razlozi zbog kojih je htjela pobjeći.

‘’Bila je kombinacija razloga za odlazak, jedan od njih je i što sam oduvijek željela studirati glazbeno kazalište u New Yorku. Bila sam u Moskvi, Budipmešti, nije mi bio problem otputovati, provela sam neko vrijeme u Londonu…’’ otkrila je.

‘’Ja sam jako voljela svoje fanove, glazbu, ali nedostajalo mi je privatnosti… Nisam uopće imala pravu sliku o sebi, bila sam stalno našminkana, kao Tajči, stalno u brendu. Zapravo mi je bilo teško! Došla bih bez šminke, okupala se u moru, izašla bih van, sjela na kavu i netko bi mi prišao i rekao jooooj pa zar ste Vi Tajči? Uopće ne izgledate kao Tajči, pa puno ste mi ljepši na televiziji!? Pa normalno da jesam, kao i svi kada se našminkaju, to me je jako pogađalo… nisam se znala boriti, niti imala mentora da mi to malo pojasni i pomogne. To je jedan posao u kojem si ti izložen svakakvim kritikama, malo si se zdebljala, daj nemoj jesti, opet jedeš,… Stalno si povećalom – trebalo mi je odmora… ‘’ rekla je iskreno.

Međutim, iako je imala brojne prilike, Tajči nije bilo lako otići samo preko noći.

‘’Je li to hrabrost ili ludost? Oboje, mora tu malo racio popustiti. Ja nisam otišla na hir, spremala sam se za to, to je bio proces, ali nije bilo društvenih mreža, nisam ja imala mogućnost komuniciranja s javnosti i fanovima. Moja ekipa i roditelji su znali i bili su mi podrška i rekli da se uvijek imam gdje vratiti. ‘’

U Americi se odrekla umjetničkog imena, a novi početak bio joj je jako težak.

‘’Ja sam došla u ono vrijeme, počeo je tada već nemir i rat doma. Nisam imala ušteđevine, podijelila sam je, otišla sam s jako malo novaca. Odlazila sam iz potpune slave u totalnu anonimnost, pazi u New York u kojem možeš biti apsolutno nevidljiv. Nisam baš toliko znala ni engleski, nismo tada imali YouTube da imali prilike vježbati. Nisam željela koristiti nikakve veze, poznanstva… Htjela sam biti sama i izgraditi se ponovno…malo po malo upoznaš ljude i stvaraš si novi život… ‘’

Ali, uspjela je. U Americi je pronašla mir i zasnovala obitelj. Danas se preziva Cameron, živi u Nashvilleu s trojicom sinova koje je dobila s pokojnim suprugom Matthewom. Od glazbe nije odustala te i tamo pjeva, i to u bendu duhovne glazbe. Rado dođe u Hrvatsku gdje su joj mama, sestra, prijatelji, ali i obožavatelji koji će je imati priliku slušati na jesen u Lisinskom. Bit će to koncert povodom 75. godišnjice izraelske nezavisnosti i 26 godina prijateljstva između Izraela i Hrvatske.

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Nives Celzijus stala na kraj nagađanjima i podijelila radosnu vijest: "Stiže nam bebica!"

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Franka Batelić objavila je romantičnu fotografiju i obilježila godišnjicu braka s Ćorlukom, prisjetite se kako je to tada izgledalo!