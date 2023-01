Jednu od naših najljepših glumica ne viđamo često, a u nikad elegantnijem izdanju obranila je laskavu titulu!

Tara Thaller pojavila se na premijeri filma "Cvrčak i mravica" u elegantnoj bijeloj haljini.

Glumica Tara Thaller slovi za jednu od najljepših Hrvatica, no rijetko se pojavljuje u javnosti.

Pogledaj i ovo Misteriozna dama Rijedak izlazak jedne od naših najljepših glumica, a sa suprugom je nismo vidjeli još od iznenadnog vjenčanja!

Događaj koji ipak nije mogla propustiti premijera je animiranog filma "Cvrčak i mravica" u kojem je posudila glas, a za tu se prigodu posebno dotjerala.

Tara je zablistala u elegantnoj bijeloj haljini u kojoj je istaknula i svoju vitku figuru. Na premijeri je pozirala sa svojim kolegama Markom Petrićem i Filipom Vidovićem, koji su se također sredili u skladu s prigodom.

Ovaj put s njom nije bio suprug, bosanskohercegovački glumac Faris Pinjo, za kojeg se udala u tajnosti prije godinu dana. Godišnjicu braka obilježila je i na svojem profilu na Instagramu, gdje je objavila fotografiju s njihova vjenčanja u Zagrebu.

Inače, Tara je 2019. upisala Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, a iza sebe ima niz uspješnih uloga, među kojima se ističe ona u drami "The Saint of the Impossible". Odnedavno je i u glazbenim vodama, a njezin prvi singl nosi naziv "Oteta".

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Šuput pokazala kako je izgledalo Bloomovo prvo šišanje: "Prva profi frizura pa sam jako važan!"

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 inMagazin Lidija Bačić napokon progovorila o svojem ljubavnom statusu, evo što nam je otkrila!