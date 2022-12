Od mlade hrvatske glumice navikli smo na opuštena izdanja, a ovog puta iznenadila je elegantnom modnom kombinacijom

Tara Thaller iznenadila nas je svojom odjevnom kombinacijom na posebnom eventu, čini se da brak dobro utječe na nju.

Naša glumica Tara Thaller iznenadila je sve prisutne svojom elegantnom odjevnom kombinacijom na jednom posebnom eventu u Zagrebu.

Pogledaj i ovo ne viđamo je često Jedna od najljepših domaćih glumica iznenadila je sve tajnim vjenčanjem, a vidi se da joj bračni život itekako godi!

Blic film i CineStar slavili su svoje godišnjice poslovanja u Hrvatskoj, a među brojnim poznatima stigla je i Tara.

Ispred fotoobjektiva zasjala je u uskoj tamno plavoj haljini golih ramena, a tanki crni remen još je više istaknuo njenu vitku figuru. Haljinu je kombinirala i uz crne sandale, a kosu je uredila u jednostavno valove.

Taru u posljednje vrijeme često vidimo na raznim eventima, a ponekad se s njom pojavi i njen suprug, bosanskohercegovački glazbenik Faris Pinjo.

Podsjetimo, naša se glumica za bosanskohercegovačkog kolegu udala u tajnosti krajem prošle godine, a fotografije s vjenčanja objavila je na svojem profilu na Instagramu. Prije toga u vezi su bili dvije godine, a za njih se doznalo 2020. godine kada je Tara na Instagramu objavila njihove zajedničke fotografije.

Inače, Tara je 2019. upisala Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, a iza sebe ima niz uspješnih uloga, među kojima se ističe ona u drami "The Saint of the Impossible". Odnedavno je i u glazbenim vodama, a njezin prvi singl nosi naziv "Oteta".

