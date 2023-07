Suzana Mančić otkrila detalje o oženjenom pjevaču koji ju je proganjao: "Zbog mene je visio u gaćama s četvrtog kata!"

Suzana Mančić u svojoj autobiografiji progovorila je o popularnom pjevaču koji ju je uporno pokušavao osvojiti, iako je bio u braku.

Televizijska voditeljica i najpoznatija loto-djevojka bivše države, 66-godišnja Suzana Mančić, svojom pojavom i danas mami uzdahe, a svojevremeno su muškarci za njom gubili glavu.

Suzana je detalje iz svojeg života podijelila u autobiografiji "Neukrotivo srce", koju je objavila prije 11 godina, a posebno je zanimljiv dio u kojem je pisala o oženjenom pjevaču koji ju je proganjao.

"Pošto smo ambasador i ja krili našu vezu od javnosti, svi su mislili da sam ja ustvari slobodna. Udvarača je bilo jako puno. Na turnejama su mi se nabacivale kolege, ali ja nisam voljela imati afere s kolegama, a i nisam se ni ponašala 'slobodno'. Ali bio je jedan, jako popularan pjevač, koji je bio i vrlo uporan. Oblijetao me, pa oblijetao, nije popuštao. Ništa mu nije smetalo, ni to što je oženjen dugo, ni to što uopće ne prihvaćam njegovo upucavanje", napisala je Suzana u knjizi, kako prenosi Blic.

Objasnila je i kako je umalo došlo do nesreće kada ju je spomenuti pjevač špijunirao.

"Jednu večer na turneji, kada smo bili u Čapljini, s Biljanom Ristić dijelila sam sobu, kao i obično. A soba je bila na četvrtom katu, što je dosta visoko, soba je imala francuski balkon. Poslije koncerta on krene s navaljivanjem, ovim riječima: 'Daj mi malo, molim te!' 'E, baš ti ne dam!' rekla sam. 'Samo malo, molim te...' ponavljao je pjevač i nije popuštao. Naravno, nas dvije otišle smo u sobu. Poslije desetak minuta čujemo neko grebanje po francuskom balkonu. Pjevač visi s četvrtog kata u gaćama, kao Tarzan i viče: 'Puštajte me ili ginem!' Nas dvije smo ipak bile jače. Uvukle smo ga u sobu i odmah izbacile kroz vrata. Je li zbog mog odbijanja ili njegova karaktera, a prije će biti ovo drugo, kad sam se mnogo godina kasnije slikala za Playboy, baš se on našao moralizirati i prozivati me. Najgrublje i najglasnije od svih", opisala je Suzana u memoarima, a do dandanas nije otkrila o kojemu poznatom muškarcu je riječ.

Suzana je jednom prilikom priznala i da je bila u vezi sa starijim oženjenim muškarcem i da se osjeća krivom jer je on zbog nje ostavio suprugu, no i njegovo ime zadržala je za sebe.

Onaj kojeg ipak ne skriva od javnosti njezin je suprug Simeon Ocomokos, grčki bankar za kojeg se 2018. godine udala u njegovoj rodnoj Grčkoj, i to nakon 18 godina veze.