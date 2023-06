Suprugu Danijela Popovića napao muškarac kojeg je spriječila u pljački, sve je snimila mobitelom: "Udario me!"

Supruga Danijela Popovića, Aleksandra, u Ljubljani je doživjela pravu dramu, a sve je zabilježila na snimci.

Aleksandra Popović, supruga pjevača Danijela Popovića, prepričala je za 24 sata dramu koju je proživjela u Ljubljani, a sve je zabilježila i na kameri.

"Daniel je imao poslovne obveze u gradu pa je prijateljicu i mene ostavio da pijemo kavu u obližnjem kafiću. Parkirao je preko puta, zaključao auto i otišao obaviti što je morao. No, tek što smo sjeli za stol, primijetila sam da se netko mota oko auta", ispričala je Aleksandra za 24 sata, koji su objavili i njezinu snimku..

Muškarac kojeg je ugledala brzo joj je nestao iz vidika, nakon čega joj se učinilo da se zaljuljao njihov automobil pa je zamolila prijateljicu da provjeri ima li koga u vozilu. Prijateljica je na to pristala, a kad je došla do vozila povikala je: "Što radiš u autu?"

Aleksandra je zatim potrčala prema autu te je pritom uključila snimanje na mobitelu, a kada je njezina prijateljica izbacila lopova iz vozila, on je fizički nasrnuo na nju.

"Nije mi uspio ukrasti mobitel jer mi je bio oko vrata. Potom me udario. Bila sam bijesna i krenula sam dalje za njim", prisjetila se Aleksandra, koja je odmah nazvala i supruga Danijela, no dok je on stigao lopov je pobjegao.

"Kad je policija stigla, rekla nam je da smo hrabre i da će muškarac biti optužen za napad", kazala je te je dodala i kako materijalna šteta nije bila velika jer su u autu bili samo ruksak i sunčane naočale.

"Iako je na parkiralištu bilo ljudi, damama nitko nije priskočio u pomoć. Provalnik se čak nakon nekog vremena vratio s drugim muškarcem, ponovo prošao pored auta, smijao se, mahao i šalio, a Aleksandra ga je i tada snimila", rekao je Danijel koji smatra da je njegova supruga u ovo situaciji bila i malo previše hrabra.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Pogledajte kako izgledaju fotografije koje je Ivana Knoll sama objavila, na onima koje su drugi snimili ne izgleda tako: "Vidjela sam te na stadionu i...''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Omiljeni domaći chef i njegova supruga rastopili su sve redom preslatkom objavom: "Naš novi mali, slatki član obitelji"