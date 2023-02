Danijel Popović u sedmom desetljeću odvažio se na drastičnu promjenu, a novim imidžem privlači pažnju gdje god se pojavi!

Danijel Popović pojavio se na dodjeli glazbenih nagrada u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski gdje je privukao pažnju svojim novim imidžem.

Danijel Popović bio je jedna od najvećih zvijezda bivše države i žene su za njim gubile glavu, a danas ga rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti.

No sada se pojavio na dodjeli glazbenih nagrada u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, gdje je privukao pažnju svojim ovim imidžem.

67-godišnji Danijel odlučio je drastično posvijetliti svoju tamnu kosu, a više e njeguje ni zalizanu frizuru, s kakvom ga pamtimo iz slavnih dana.

Društvo na dodjeli pravila mu je supruga Aleksandra, s kojom je u braku od 2006. godine.

Danijel iza sebe ima brak i s našom bivšom manekenkom Sanjom Bjedov, s kojom je dobio sina Sebastiana, kojega smo imali priliku gledati u zadnjoj sezoni showa "Ženim sina?".

Sanja i Danijel bili su u braku od 1986. do 1996. godine, a osim sina Sebastiana, imaju i kći Kim. Pjevač ima još dvoje djece, sina Dominika kojeg je dobio sa spisateljicom i glumicom Sandrom Petrž i zbog kojega je išao na test očinstva, te kćer Anamariju koju je dugo skrivao od javnosti.

"Ja imam još jedno dijete. Ona je plod jedne strasne i bjeskovite ljubavi. To je moja ljubav Maja iz Makedonije. Tu nisam provjeravao nikakav DNK jer sam znao da je to moje dijete. Ona je uvijek bila korektna prema meni i ja prema njoj. Imamo svoj dogovor. Ne čujemo se. Ona je udana. Znam da djevojčica svira", otkrio je 2017. godine za IN Magazin.

U IN Magazinu gostovao je i nedavno, kada se prisjetio kako je prije 40 godina postao je Eurovizijska zvijezda s kultnom pjesmom Đuli, za koju je glazbu skladao u rekordnih pola sata, a za isto toliko vremena snimljena je u studiju, i to u terminu koji je tada bio rezerviran za Mišu Kovača.

"Ja volim reći u ukradenom terminu. Zato što je sve već bilo postavljeno za pjesmu Posadi cvijet koju je pjevao Mišo Kovač u Novom Sadu. U pola sata je otpjevana i odsvirana, izmiksana i pod ruku i ravno za tadašnji TV Titograd", ispričao je Daniel.

Iako je tekst koji u sebi, zanimljivo je, nema nijednu rimu, napisao legendarni Mario Mihaljević, ime Đuli bilo je Danielova ideja. Tako je zvao svoju prvu ljubav koja je iz Njemačke s roditeljima došla na more.

"Angela je bila prava osoba kojoj je namijenjena ta pjesma kao iskustvo. Angela Basevral", otkrio je Daniel.

Osvojivši visoko četvrto mjesto, Daniel se vinuo u glazbene visine. Đuli je prodana u rekordnih milijun i dvjesto tisuća primjeraka. Daniel je preko noći postao ne samo najveća zvijezda bivše države, već je njegova popularnost i u Europi dosezala neslućene razmjere. Đuli je prepjevana na više od deset svjetskih jezika.

