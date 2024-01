Tri mjeseca nakon njene smrti, suprug glumice otkrio je da se u njihovom domu događa nešto čudno: ''Stao je pored naše slike...''

Suprug glumice Suzanne Somers priznao je da se u njihovoj kući događaju čudne stvari otkako je preminula.

Zvijezda ''Three's Company'' Suzanne Somers preminula je u 77. godini 15. listopada, dan prije svog rođendana.

Njezina smrt rastužila je ljude diljem svijeta, a glumica je izgubila bitku s agresivnim oblikom raka dojke s kojim se borila više od 23 godine.

Od njezinog odlaska s ovog svijeta prošla su tri mjeseca, a sada je njezin suprug Alan Hamel rekao da se ''vrlo čudne'' stvari događaju u kući koju su dijelili.

U jednom danu dogodile su se tri neobične stvari zbog kojih se zapitao je li duh plavokose ljepotice u njihovom domu, rekao je za PageSix.

''Prvo je kolibrić uletio u našu kuću i obišao kuhinju, dnevni boravak i blagovaonicu'', rekao je za novinsku kuću.

Ptica je zatim lebdjela ispred uokvirene slike zaljubljenih golupčića Hamela i Somers u njihovom kutku za doručak, pa je čak sletjela na vrh i tamo ostala.

Nakon toga se kamin upalio sam od sebe, a začula se glazba Suzanneinog najdražeg maestra. Alan misli da je to vrlo čudno jer nitko nikad nije čuo za njega, mislivši na maestra.

Ovo se dogodilo nakon što je krajem listopada za Daily Mail rekao da osjeća glumičinu prisutnost pored sebe kada je u krevetu. Imao je i viziju nje.

''Ležao sam na svojoj strani kreveta i ispružio sam ruku kao i uvijek kad sam se držao za ruke sa Suzanne'', rekao je tada.

''Bio sam u polusnu kad sam imao viziju da je u krevetu sa mnom i okrenuo se i pogledala je ravno u mene - mogao sam osjetiti njezinu prisutnost, osjećao sam da je tu. To me toliko šokiralo da sam otvorio oči misleći da bi možda mogla biti tamo, ali naravno nije. Osjećam se na neki način da me posjetila'', rekao je.

Hamel je sada siguran u jedno: ''Sada vjerujem da postoji zagrobni život. Uvjeren sam u to… Mislim da postoji nešto što ne razumijemo. Nakon što odbacimo svoja tijela, još uvijek imamo svoju dušu. Mislim da je naša duša energija. Duša mora nekamo otići i učiniti nešto.''

Zadnja dva dana prije nego što je Suzanne umrla nije bila budna.

''Samo je ležala i nije se micala, nije mogla učiniti ništa za sebe, pa sam sjeo pokraj nje, pričao joj priče i razgovarao s njom. Mnogo, mnogo sati. Nisam bio siguran može li me čuti ili ne, ali sam se nadao da može'', ispričao je.

Prije nego što je umrla poljubio ju je.

''Poljubio sam je kao i uvijek, a ona mi je uzvratila poljubac. Nakon poljupca shvatio sam da je to pravi poljubac što me šokiralo jer prije toga nije reagirala. I bilo je snažno i natjeralo me da pomislim da je bila tu i slušala me prije nego što je umrla i sretan sam što sam proveo toliko vremena s njom'', rekao je Alan.

Alan je također otkrio da su on i Suzanne dugo razgovarali o tome kako će umrijeti.

''Rekla je da ne želi da zovem hitnu, da ne želi biti u bolnici, htjela je biti kod kuće u poznatom okruženju.''

Samo nekoliko sati prije nego što je preminula njezin 87-godišnji suprug Alan Hamel dao joj je rani rođendanski dar koji se sastojao od rukom napisane ljubavne pjesme umotane u njezine omiljene ružičaste božure, prenosi Daily Mail.

"Plačem kad razmišljam o svojim osjećajima prema tebi. Osjećaji... To je blizu, ali ne do kraja. 55 godina zajedno, 46 u braku, a čak 42 godine nismo se odvojili ni sat vremena. Vratio sam se osjećajima. Nema riječi. Nema radnje. Bez obećanja. Bez deklaracija. Čak su i zeleno osjenčani znanstvenici Oxford University Pressa proveli 150 godina i još uvijek nisu uspjeli smisliti tu jednu riječ. Pa ću to nazvati ''Mi'', jedinstveno, čarobno, neopisivo divno ''Mi'", napisao je Alen u dirljivom pismu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Neočekivani obrat u slučaju Gorana Ivaniševića i Tatjane Dragović, priča je dobila novi nastavak!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Srpska pjevačica koja je s Prijom napravila show u Zagrebu pojavila se u haljini zbog koje je morala paziti da ne napravi nagli pokret