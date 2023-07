Hauser konačno ozbiljno ljubi? Razotkrio ih potez tajanstvene brinete s kojom je već dijelio bliske trenutke!

Stjepan Hauser doveo je lijepu Ukrajinku Mariju u Pulu, točnije kod svojih roditelja, a time se pohvalio i na društvenim mrežama, baš kao i ona.

Već se neko vrijeme šuška da naš glazbenik Stjepan Hauser ima novu djevojku, a najnovije fotografije koje je ona podijelila na svom profilu na Instagramu mogle bi ukazivati na to da je riječ o ozbiljnoj vezi.

Sve je počelo kada je Stjepan na svom profilu na Instagramu objavio fotografije iz Rima s ukrajinskom ljepoticom imena Maria, i to one na kojima izmjenjuju nježnosti i zagrljaje, a ona mu na jednoj sjedi i u krilu.

Ona je pak sada u pričama objavila fotografiju snimljenu u njegovu istarskom domu, u blizini Pule, na kojoj se ljube. A i sam Hauser pohvalio se da ju je odveo k roditeljima, gdje su se svi zajedno družili.

Stjepan nakon veze s Jelenom Rozgom nije imao ozbiljnu vezu, barem koliko je to javnosti poznato. No nešto se njegovim obožavateljima ipak nije svidjelo, a to je Marijin mladoliki izgled i godine, naime čini se da je puno mlađa od njega, ali i to što navodno često mijenja djevojke.

''Ovo je jeftino ponašanje za tako talentiranog glazbenika. Kakva šteta", "Ovakve fotografije su razočaravajuće", "Svaki dan druga djevojka, što želiš dokazati?", "Jako je mlada, premlada", "Lijepo, ali nekako mi ne djeluje prirodno", "Izgleda kao da ima 12 godina", komentari su koje je nedavno dobio.

Stjepana su prije povezivali i s poznatom pijanisticom Lolom Astanovom, no ona je u razgovoru za IN magazin otkrila kako se radilo samo o glazbenoj suradnji i da među njima nije bilo ništa više od toga, kao što su neki mediji prenijeli.

