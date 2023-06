Hauser prisno pozirao s lijepom brinetom, ali fotografije se nisu svima svidjele: "Kakvo ponašanje, prava šteta!"

Stjepan Hauser objavio je na Instagramu fotografije s Ukrajinkom Marijom pa dobio niz kritika na račun ponašanja.

Naš proslavljeni violončelist Stjepan Hauser održao je u Vatikanu, pred punim Trgom svetog Petra nastup za pamćenje, a svojim se obožavateljima na profilu na Instagramu javio u društvu jedne ljepotice.

Riječ je o djevojci iz Ukrajine imena Maria, a na fotografijama izmjenjuju nježnosti i zagrljaje, a ona mu na jednoj sjedi i u krilu. No jedna stvar se Stjepanovim obožavateljima ipak nije svidjela, a to je Marijin mladoliki izgled i godine, jer se čini kako je puno mlađa od njega, ali i to da često mijenja navodne djevojke.

"Ovo je jeftino ponašanje za tako talentiranog glazbenika. Kakva šteta", "Ovakve fotografije su razočaravajuće", "Svaki dan druga djevojka, što želiš dokazati?", "Jako je mlada, premlada", "Lijepo, ali nekako mi ne djeluje prirodno", "Izgleda kao da ima 12 godina", komentari su koje je dobio.

Stjepan je inače održao koncert unutar vatikanskih zidina, posebna energija Trga svetog Petra i Hauserovo iznimno glazbeno umijeće pokazali su se kao savršen spoj, a povod koncertu bio je prvi Svjetski susret "Not Alone“, kojim se želi dati vidljivost viziji i ideji pape Franje o općoj ljudskoj obitelji, solidarnosti i pravednosti.

Svoj doprinos dao je i svjetski poznati violončelist:

"Velika mi je čast odazvati se na ovakav poziv. Muzika spaja ljude, univerzalni je jezik kojeg svi razumijemo, bez obzira iz kojeg dijela svijeta dolazimo. Drago mi je da sam svojim nastupom dao svoj doprinos, uz predivnu pouku, a ta je da širimo ljubav i mir".

Uz Hausera su nastupali i Andrea Bocelli i Al Bano. Ranije ove godine Hauser je gostovao na koncertu legendarnog Bocellija na njujorškom Times Square-u, a poznato je kako oba umjetnika dijele sličan glazbeni sentiment.

U tijeku je i Hauserova turneja "Rebel with a cello", a nastup u zagrebačkoj Areni zakazan je za 25.10.2023.

