Vucu na koncertu u Splitu zajsenila njegova majka, ne viđamo ju često, a velika mu je podrška!

Siniša Vuco na splitskim Prokurativama uveseljavao je publiku svojim dobro poznatim hitovima do ranih jutarnjih sati.

Pjevač Siniša Vuco nastupao je u Splitu gdje ga je u publici došla podržati njegova majka Vinka.

Zbog toga joj je Vuco odlučio otpjevati pjesmu "Molim te, vrati se", prenosi Dalmatinski portal.

"Moja mater oće stol, a ja govorim - nema na mom koncertu stola, tu je uvik gužva. Mater je fala bogu živa, i ja. Znate na što podsjećaju moji koncerti. Jeste li ikada gledali skijaške letove i skokove? Ja čitam u novinama novi rekord jer znam - kada ja dođem, ja sve preletim", poručio je Vuco s prepunih Prokurativa.

Fotografiju njegove majke Vinke, možete pogledati u našoj galeriji.

S pozornice je publici najavio i kako misli održati koncert za 20 tisuća ljudi ovog ljeta u Splitu.

Vuco se nedavno kratko vratio u Hrvatsku iz Venecuele gdje uživa.

''Odmaram najviše. Šetam, razmišljam. Otkad sam tamo više se bavim filozofijom nego glazbom. Ja kažem za sebe da sam filozof, glazbenik, a pomalo i psiholog. To je ludilo. Najviše analiziram sebe'', govori Vuco.

Anonimnost mu odgovara?

''Apsolutno. Anonimnost mi odgovara, a i manje se nerviram, manje je stresa i svega. Tu sam dvadesetak dana i kao 20 minuta, non stop nešto radim, privatno i poslovno. Tamo sam bio dva i pol mjeseca i kao da sam bio godinu dana. I baš sam se odmorio. Ja sam bio prenervozan prije nego što sam otišao, nekako me pomladilo. Dragi, ja odem još dva puta tamo i ja ću imati 25 godina, neću imati 52 nego 25. Imaju dobre bifteke argentinske. Fale mi ćevapi, nisam janjetinu pojeo tri mjeseca. O Bože dragi, nemojte to molim vas staviti'', našalio se nedavno za In magazin!

Obožvatelje je nedavno razveselio i duetom s Halidom Bešlićem.

''Ta pjesma je snimljena još prije dvije godine, ali ja nisam bio u potpunosti zadovoljan i onda sam osjetio da mi treba jedan uvod tako da sam obavijestio svoje glazbene suradnike i u dva dana smo napravili taj lijepi uvod…'', otkrio je.

