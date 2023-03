Silvia Dvornik objavila video u kratkoj haljinici s rive, a evo kakav joj je komentar ostavio njezin novi partner Marko Pecotić!

Silvia Dvornik prošetala se splitskom rivom u ultrakratkoj haljinici koja je u prvi plan stavila njezine noge.

Partnerica pjevača Marka Pecotića Silvia Dvornik u posljednje vrijeme često nas i svoje pratitelje oduševljava fotografijama u kojima naglašava svoje zavodljive atribute.

Pogledaj i ovo osmijesi od uha do uha Marko Pecotić više ne skriva koliko uživa s novopečenom partnericom Silvijom, evo kako su iskoristili sunčani vikend!

Podijelila je video u kojem je pokazala zbog čega je mamila sve poglede tijekom šetnje.

U ultrakratkoj crnoj haljinici Silvia je u potpunosti istaknula svoje prezgodne noge, a crna torbica i platforme idealno su se uklopile u navedeni stajling.

"Tri riječi: Mala. Crna. Haljina" , poručila je u opisu.

Ni njezin partner Marko nije ostao imun na tako atraktivnu objavu pa joj je u komentarima napisao: "Oćeš ti" te dodao niz emotikona pljeska.

"Goriš", "Pre, pre", "Ajme", "Prelijepa", "Božanstveno", "Bomba", "Wow", glasili su neki od komentara pratitelja.

Podsjetimo, otkako je pjevač javno priznao da se zbog Silvije nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene Pecotić, s kojom ima dva sina, njihova veza puni stupce medija.

Peco je o svemu progovorio i tijekom nedavnoga gostovanja na Radio Dalmaciji.

"Najveća je laž da sam ja zvao novinare, novinari su zvali mene. Bilo je tu nekih nejasnoća, vidio sam da će se po novinama potezati nejasnoće. To je bilo presudno da odlučim i kažem – da, razvodim se. Da sam rekao da nemam komentara i da su oni sad nagađali tko je, što je, je li Sonja Dvornik, je li Silvia Dvornik, to su milijarde tih priča nepotrebnih. To je moj život i žao mi je apsolutno svih koje sam time povrijedio", rekao je i zatim se osvrnuo na lavinu negativnih komentara koji su uslijedili.

"Da je ta moja osobna stvar tolike ljude izbacila iz takta... Pisali su komentare bjesomučno, dan i noć. Kad ti pogledaš tu situaciju, da tebi dan i noć u inboks na sve moguće mreže, ne samo meni nego i svima koji su bili uključeni u ovu situaciju, dolaze takve gnjusne poruke, a onda stave svoj status – vjerovati u ljubav, jednostavno mi to ne drži vodu", poručio je Pecotić, koji se nada da će njegova glazbena karijera s vremenom opet doći u prvi plan.

