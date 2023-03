Shakira ponovno ljubi? Misterioznog muškarca upoznala je prije nekoliko mjeseci, a on je navodno i razlog selidbe u Miami

Strani mediji prenose da je Shakira pronašla novu ljubav s misterioznim muškarcem i da su u kontaktu već neko vrijeme.

Kolumbijska pjevačica Shakira planira skoru selidbu u Miami, kamo će povesti i sinove koje je dobila s bivšim partnerom Gerardom Piqueom, a španjolski mediji prenose kako je navodno tamo pronašla i novu ljubav.

46-godišnja Shakira seli se na Floridu nakon što su ona i Gerard potpisali ugovor o skrbništvu nad djecom pošto što su se rastali jer se on zaljubio u novu djevojku Claru Chiju Marti. Njezini obožavatelji sada nagađaju hoće li napustiti Barcelonu s desetogodišnjim Milanom i osmogodišnjim Sashom na kraju školske godine, odnosno u lipnju ili u sljedećih nekoliko dana nakon što je objavljeno da planira otići 1. travnja.

Portal OK Diario kaže da bi sada mogla imati još jedan razlog da ubrza preseljenje u Miami, i to zbog tajanstvenog čovjeka kojeg je upoznala prije nekoliko mjeseci.

"Čini se da je kolumbijska pjevačica pronašla novu ljubav s tajanstvenim muškarcem kojeg je navodno upoznala u Miamiju i s kojim je u kontaktu četiri mjeseca", piše OK Diario.

Portal nije ponudio više detalja, osim što je potvrdio da misteriozni muškarac nije Antonio de la Rua, s kojim je hodala prije nego što je upoznala Piquea na Svjetskom prvenstvu 2010. godine.

Shakira zasad nije ništa komentirala, a nije se oglasio ni njezin medijski predstavnik.

Očekivalo se da će pjevačica početkom godine otići iz katalonske prijestolnice na Floridu sa svojim sinovima, i to nakon potpisivanja ugovora o skrbništvu nad djecom s bivšim braničem Barcelone.

No liječnici su navodno otkrili zdravstveni problem Shakirine majke nakon što se prošlog tjedna osjećala loše i potražila liječničku pomoć. Telemundo i španjolski tisak navode da je prošlog petka hitno primljena u bolnicu, ali je sada izvan životne opasnosti i očekuje se da će uskoro biti puštena kući. Još nije poznato hoće li to dovesti do novih odgoda Shakirinih planova da s djecom napusti Španjolsku.

Shakira i Pique potvrdili su krajem prošle godine da su potpisali ugovor o skrbništvu nad djecom nakon dugotrajnih pregovora, koji su završili maratonskim 12-satnim sastankom s njihovim odvjetnicima, prema kojem će on provoditi vrijeme s djecom tijekom praznika.

